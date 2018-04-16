Йоозеп Вярк: почему СМИ врут?

Несколько месяцев назад младшая сестра спросила у меня: Йоозеп, а ты всегда пишешь правду? Немного подумав, я был вынужден ей ответить: нет, не всегда. Но я не являюсь исключением. И президент не всегда говорит правду. И премьер-министр. Март Хельме врет. Ты врешь. Даже твоя мама врет. Естественно, врут и СМИ. Но почему, этим вопросом задался в Postimees журналист Йоозем Вярк.
Весьма злободневной темой стали лженовости, которые подняли особо сильную волну в США. Нанесен удар по доверию к журналистике и о лжи в СМИ начали говорить даже те, кто в течение последнего года не дочитали до конца ни одной новости.
Одной частью проблемы являются онлайн-газеты, целью которых является распространение лжи. И хотя они опасны, в Эстонии с ними больших проблем нет, поскольку их посещаемость не приобрела опасных масштабов. Однако проблемой остается ложь и поклеп в СМИ, входящих в, так называемый, мейнстрим.
По сути, ложь публикуется в каждом номере бумажного издания – ложные факты, ложные утверждения, ложные с технической точки зрения описания и так далее. Это совершенно естественно, поскольку повседневность человека содержит очень много неправды. Говоришь, что придешь в 18.05, а в действительности получается в 18.03 или в 18.07. В обычной жизни это остается в рамках того, что можно терпеть.
И в журналистике есть свои рамки терпения. Если их постоянно нарушать, то это молча начнет снижать уровень доверия. Наша работа – проверять факты и пытаться дойти до истины. Именно пытаться, а не дойти!
Это я сказал и своей маленькой сестре: в определенный срок я должен найти так много информации, сколько возможно и подойти к истине насколько близко, насколько получится. При поиске информации один журналист может оказаться ленив, а другой будет докапываться до самых мелочей. У кого-то есть много источников, а у кого-то всего один.
За все время работы в газетах Postimees и Eesti Päevaleht у меня не было ни одного коллеги, который использовал бы данную ему власть открытого слова с дурными целями. Конечно, были люди, которые не достаточно напрягались, чтобы приблизиться к правде.
Я считаю, что в Эстонии есть только один журналист (?!), с которым я не работал, но который, как я думаю, все время врет. Заливает и передергивает. Это проблема его личности, с которой нам всем, к сожалению, придется смириться – он сам автор и главный герой всех своих историй.
Чтобы не помогать ему добиваться поставленных им целей, я не буду называть его имени. Его оружие – провокации, и я бы хотел его обезоружить. Следящие за СМИ люди, конечно, понимают, о ком я говорю. Он как болезнь, которой страдает журналистика в Эстонии. Некий организм организации, который в своих минусах настолько слаб, что согласен умышленно публиковать громкую ложь, нисколько не снижая наносимого ею ущерба.
В действительности, он – исключение, которое подтверждает правило. Он создает контраст, опираясь на который могу заверить, что журналисты эстонских ведущих изданий, правда, хотя информировать общественность страны. Иногда это получается лучше, иногда хуже.
В середине февраля в Postimees было опубликовано интервью с одним из руководителей театра NO Эне-Лийс Семпер, которая, конечно, видела то, какую ложь писали о ней. И, конечно, она испытала личную боль от того, что о ней писали в СМИ.
В интервью у Семпер была возможность покритиковать журналистов, и она сказала следующие слова: «Играют на самых низких инстинктах и отказались от формирования интеллектуального общества».
В любом случае Семпер тут права. Желтая онлайн-журналистика с радостью собирает клики на видео, на котором какой-то человек погибает дурацким образом. Трагичное происшествие превращено в обыденность и становится развлечением.
Точно также Семпер права в том, что касается формирования интеллектуального общества. Это неизбежно и непреклонно, что свободная журналистика скорее отражает общество, а не рисует для него поучительные картины. Это осталось в одном известном времени, от влияния которого на мышление большая часть людей так и не смогла до сих пор освободиться.
Позже Семпер продолжила: «Прежде, журналистика была для меня чем-то таким, что заставляло критичнее и острее смотреть на мир. Сегодня профессионализм журналиста измеряется тем, сколько кликов собрал его заголовок. Разница колоссальная. Журналисты сидят в группах в Facebook и озвучивают то, что им нашептали их подружки».
Это эмоциональное высказывание можно понять и какой-то читатель явно подумал, что это все так, но, к сожалению, это просто безосновательная и, по сути, бессмысленная ложь. В то же время это хорошо характеризует самоуверенную поверхностность, которая может накрыть и журналиста. «Это выглядит так. Это явно так. Я уверен, что это так», - так происходит в социальных сетях.
У Семпер в критике журналистов есть много союзников. Самым критикуемым человеком в мире, но и самым большим критиком СМИ является президент США Дональд Трамп. В такой же ситуации отказывались и два его эстонских коллеги.
Что касается Тоомаса Хендрика Ильвеста, то он в своих высказываниях был достаточно открыт. Наш нынешний президент не так открыта, но причастными к желчным и ехидным высказываниям в ее адрес стала большая часть журналистов, с которыми я о ней говорил, и которые сталкивались с ней за время ее президентства. Какой бы несправедливой и поверхностной не казались мне их критика и высказывания, журналистике все же нужно смотреть в зеркало.
Очевидно, что в последние десятилетия, особенно в последнее, влияние журналистики значительно снизилось. Отсюда идет лишь критика – критикуя журналистику никто не рискует сказать что-то по существу. По примеру Семпер журналиста можно критиковать в его собственном интервью и интервью продолжится в спокойном ключе. Это, конечно, хорошо, признак свободной страны, поскольку у журналистики не должно быть власти, чтобы кого-то «забивать».
И все же снижение силы влияния и приход социальных сетей не должны быть ответом на вопрос, почему журналистику так сильно критикуют. Я считаю, что критика была и раньше, но этого не хотели выражать так смело. Ответ для журналистики Эстонии, по крайней мере, частично кроется в чем-то другом.
Я считаю, что есть одна системная ошибка. Это обусловлено циничным мифом об успехе нашего общества, которое блокировало в людях и организациях способность и желание признавать свои собственные ошибки.
Вместо того чтобы признать ошибку, мы по какой-то причине решили, что все должны быть непогрешимыми. Частью этого соглашения является принцип, что я обращаю внимание на твои ошибки, а на мои ошибки обратишь внимание ты. До тех пор, пока ты не докажешь мои ошибки, я не признаю их наличия.
Если так происходит в обществе, то неизбежно так происходит и в журналистике. В наших общих интересах это изменить. Поэтому я советую не доверять изданиям, в которых не исправлена ни одни ошибка. И не доверять политику, который говорит, что он сделал все правильно, а ошиблись другие. Если же видите кого-то, кто признает свои ошибки, то не нападай и не злорадствуйте, а отметьте.
Как и в американской, и в эстонской журналистике могло бы быть правило исправления ошибок. Во многих тамошних газетах есть рубрика для уточнения неверных фактов, опубликованных в предыдущем номере. Также делают и в онлайн, где для уточнения, после опубликования истории, выходит объясняющий текст, в котором говорится, что прежде было сказано не так.
Этот шаг в большой борьбе за правду можно было бы признать мизерным, но в действительности у него были бы сильные дисциплинирующие особенности. Постоянное исправление ошибок заставило бы больше взвешивать каждое слово и каждую мысль, а каждое следующее исправление заставило бы серьезнее проверять каждый факт.
Конечно, все проблемы от этого не исчезнут. Например, несколько лет назад в Eesti Päevaleht я написал историю о том, что Варро Вооглайд и Фонд защитуы семьи и традиций сидят в одной лодке с Владимиром Якуниным. В лучшем случае это отвечает действительности лишь теоретически, но не по сути.
Совет по прессе и журналистской этике осудил эти истории, и это его задача. Это мой единственный, но справедливый проигрыш там. Тогда мы опубликовали решение об осуждении, но я считаю, что я обязан был тут открыто извиниться и перед Варро Вооглайдом и перед фондом.
Но в случае этой истории никакого исправление фактов в следующем номере газеты не было. При таких ошибках издание должно быть смелее в самокритике и признавать однобокость публикации. Так поступают крупнейшие издания мира. Почему мы должны быть хуже?
Конечно, какой-нибудь руководитель СМИ сочтет такой ход мысли глупой, наивной или даже опасной тенденцией, когда журналист сам критикует журналистику. Я понимаю, что изменение прежней логики системы может показаться опасным. Но в интересах доверия к журналистике нужно противостоять недавним примерам из социальных сетей, которые так и так постепенно изменяют всю систему. Признавая проблемы, с ними можно бороться.