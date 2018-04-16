Йоозеп Вярк: почему СМИ врут?

Весьма злободневной темой стали лженовости, которые подняли особо сильную волну в США. Нанесен удар по доверию к журналистике и о лжи в СМИ начали говорить даже те, кто в течение последнего года не дочитали до конца ни одной новости.

Одной частью проблемы являются онлайн-газеты, целью которых является распространение лжи. И хотя они опасны, в Эстонии с ними больших проблем нет, поскольку их посещаемость не приобрела опасных масштабов. Однако проблемой остается ложь и поклеп в СМИ, входящих в, так называемый, мейнстрим.

По сути, ложь публикуется в каждом номере бумажного издания – ложные факты, ложные утверждения, ложные с технической точки зрения описания и так далее. Это совершенно естественно, поскольку повседневность человека содержит очень много неправды. Говоришь, что придешь в 18.05, а в действительности получается в 18.03 или в 18.07. В обычной жизни это остается в рамках того, что можно терпеть.

И в журналистике есть свои рамки терпения. Если их постоянно нарушать, то это молча начнет снижать уровень доверия. Наша работа – проверять факты и пытаться дойти до истины. Именно пытаться, а не дойти!

Это я сказал и своей маленькой сестре: в определенный срок я должен найти так много информации, сколько возможно и подойти к истине насколько близко, насколько получится. При поиске информации один журналист может оказаться ленив, а другой будет докапываться до самых мелочей. У кого-то есть много источников, а у кого-то всего один.

За все время работы в газетах Postimees и Eesti Päevaleht у меня не было ни одного коллеги, который использовал бы данную ему власть открытого слова с дурными целями. Конечно, были люди, которые не достаточно напрягались, чтобы приблизиться к правде.

Я считаю, что в Эстонии есть только один журналист (?!), с которым я не работал, но который, как я думаю, все время врет. Заливает и передергивает. Это проблема его личности, с которой нам всем, к сожалению, придется смириться – он сам автор и главный герой всех своих историй.

Чтобы не помогать ему добиваться поставленных им целей, я не буду называть его имени. Его оружие – провокации, и я бы хотел его обезоружить. Следящие за СМИ люди, конечно, понимают, о ком я говорю. Он как болезнь, которой страдает журналистика в Эстонии. Некий организм организации, который в своих минусах настолько слаб, что согласен умышленно публиковать громкую ложь, нисколько не снижая наносимого ею ущерба.

В действительности, он – исключение, которое подтверждает правило. Он создает контраст, опираясь на который могу заверить, что журналисты эстонских ведущих изданий, правда, хотя информировать общественность страны. Иногда это получается лучше, иногда хуже.