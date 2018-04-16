Опрос: почти 90 процентов россиян не хотят участвовать в протестах

На митинги готовы выйти лишь 8 процентов респодентов, отмечается в исследовании, результаты которого в понедельник, 16 апреля, публикует агентство РБК.

Социологи констатируют продолжающееся падение протестных настроений в России. Только в декабре на митинги были готовы выйти 13 процентов россиян. О нежелании участвовать в протестах тогда заявил 81 процент респондентов, пишет DW.com.

Политическая апатия

Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 80 процентов респондентов считают их маловероятными (только 12 процентов - вполне возможными). При этом 88 процентов отказались бы в них участвовать (против 6 процентов готовых принять в них участие). В декабре 19 процентов называли такие акции вполне возможными и 8 процентов были готовы их поддержать лично.

Как отмечают социологи "Левада-центра", в 2017 году протестные настроения были сильнее. На фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального в июне 2017 года, 28 процентов респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15 процентов были готовы участвовать в них. Для политических акций в июне прошлого года эти показатели составляли 23 и 12 процентов соответственно.

Сложности с выявлением протестного потенциала

Социолог Денис Волков в интервью агентству РБК сказал, что настроения в российском обществе сейчас "скорее спокойные" и связал это с довольно высоким, по его словам, рейтингом президента Владимира Путина, как и легитимности власти в целом. В ходе протестов, возникающих в последнее время, "люди скорее ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований". "Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан", - считает Волков.