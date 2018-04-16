Цены на нефть снижаются: Brent упала до $71,85 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник в ходе азиатских торгов, инвесторы спешат зафиксировать прибыль после роста нефтяного рынка до максимума с конца 2014 года.
Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по Таллинну 16 апреля уменьшилась на $0,73 (1,01%) - до $71,85 за баррель.
WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустилась на $0,58 (0,86%) - до $66,81 за баррель.
По итогам прошлой недели рост цен на нефть был максимальным за восемь месяцев. Июньская Brent подорожала на 8,2%, до $72,58 за баррель, WTI - на 8,6%, до $67,39 за баррель. В пятницу повышение цен поддержали позитивный доклад Международного энергетического агентства и накал обстановки вокруг Сирии.
На прошлой неделе инвесторы сократили число ставок на рост цены WTI, несмотря на продолжающееся ралли. Количество открытых "длинных" позиций уменьшилось на 3,275 тыс. - до 441,634 тыс., минимума с начала января, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Вместе с тем ставки на повышение стоимости Brent в течение прошлой недели достигли рекорда.
Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 по сравнению с неделей ранее, обновив максимум с начала 2015 года, - до 815 буровых. Относительно той же недели 2017 года подъем составил 132 единицы.