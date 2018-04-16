Цены на нефть снижаются: Brent упала до $71,85 за баррель

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по Таллинну 16 апреля уменьшилась на $0,73 (1,01%) - до $71,85 за баррель.

WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустилась на $0,58 (0,86%) - до $66,81 за баррель.

По итогам прошлой недели рост цен на нефть был максимальным за восемь месяцев. Июньская Brent подорожала на 8,2%, до $72,58 за баррель, WTI - на 8,6%, до $67,39 за баррель. В пятницу повышение цен поддержали позитивный доклад Международного энергетического агентства и накал обстановки вокруг Сирии.

На прошлой неделе инвесторы сократили число ставок на рост цены WTI, несмотря на продолжающееся ралли. Количество открытых "длинных" позиций уменьшилось на 3,275 тыс. - до 441,634 тыс., минимума с начала января, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Вместе с тем ставки на повышение стоимости Brent в течение прошлой недели достигли рекорда.