«Для продолжения допинговой войны даже не нужно, чтобы Родченков был жив»

«Глупо было надеяться, что допинговая война окончена. Для ее продолжения даже не нужно, чтобы Гриша Родченков был жив. Зачем, кстати, надевать вместе с маской еще и очки? Глаза ведь не пересаживали?

Что нас ждет: через некоторое время нам покажут какие-нибудь якобы e-mail переписки Бессеберга с СБР с описанием самых грязных и подлых махинаций. Пришлет свои новые писульки человек с мешком на голове, чьи слова преподнесут как истину в последней инстанции.

Для максимального резонанса уже выбрали фигуру Евгения Устюгова (две Олимпиады, два золота, одно из них перейдет Фуркаду). Медали отберут. Нас всех отстранят. IBU возглавит американец или канадец.

Что делать, чтобы этого не произошло? Судиться уже сейчас. Подавать иски. За всю зиму была только одна хорошая новость, одна победа, когда оправдали часть олимпийцев Сочи за отсутствием доказательств (Легкова, Третьякова и других). Только в суде можно что-то доказать. Хотя будет очень сложно.