«Для продолжения допинговой войны даже не нужно, чтобы Родченков был жив»

Глупо было надеяться, что допинговая война окончена. Для ее продолжения даже не нужно, чтобы Гриша Родченков был жив. (Зачем, кстати, надевать вместе с маской еще и очки? Глаза ведь не пересаживали?) Что нас ждёт: через некоторое время нам покажут какие-нибудь якобы е-мейл переписки Бессеберга с СБР, с описанием самых грязных и подлых махинаций. Пришлёт свои новые писульки человек с мешком на голове, чьи слова преподнесут как истину в последней инстанции. Для максимального резонанса уже выбрали фигуру Устюгова (две Олимпиады, два золота, одно из них перейдёт Фуркаду). Медали отберут. Нас всех отстранят. IBU возглавит американец или канадец. Что делать, чтобы этого не произошло? Судиться уже сейчас. Подавать иски. За всю зиму была только одна хорошая новость, одна победа, когда оправдали часть Олимпийцев Сочи за отсутствием доказательств (Легкова, Третьякова etc.) Только в суде можно что-то доказать. Хотя, будет очень сложно. Г-н Кравцов сказал, что данные по биопаспорту Устюгова уже год как в СБР, значит через три года после завершения карьеры. Кажется, WADA скоро дойдёт до эксгумации.

A post shared by Илья Трифанов (@trifanov) on Apr 12, 2018 at 11:07pm PDT