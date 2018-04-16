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Полиция задержала подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве

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Место убийства 15-летней девушки в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Meelis Meilbaum

В воскресенье вечером в связи с убийством 15-летней девушки в Кохтла-Ярве полиция задержала 18-летнего молодого человека.

«Вчера около 19.30 полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве девочки. Завтра прокуратура будет ходатайствовать в суде о взятии молодого человека под стражу», - сказал руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе.

Девочка и молодой человек были знакомы.

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