Полиция задержала подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве
16 апреля 2018 г., 10:22
В воскресенье вечером в связи с убийством 15-летней девушки в Кохтла-Ярве полиция задержала 18-летнего молодого человека.
«Вчера около 19.30 полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве девочки. Завтра прокуратура будет ходатайствовать в суде о взятии молодого человека под стражу», - сказал руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе.
Девочка и молодой человек были знакомы.