понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Массовая драка на трибунах привела к отмене футбольного матча

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ФК "Стяуа" Бухарест

ФОТО: JOSE JORDAN/AFP

В чемпионате Румынии по футболу на фанаты противоборствующих клубов устроили массовую драку на матче четвертого дивизиона между бухарестскими командами входящими в систему "Рапида" и "Стяуа".

Фанаты армейцев ("Стяуа") и железнодорожников ("Рапид") известны своим буйным нравом, нередки случаи их стычек как между собой, так и с представителями еще одного столичного клуба, "Динамо". На матч четвертого дивизиона любительских команд "Стяуа" и "Рапида" на трибунах собралось более пяти тысяч поклонников обеих команд, которые по свистку главного арбитра, начали выяснять отношения между собой.

Если футболисты занимались своими прямыми обязанностями, играли в футбол, то фанаты решили посоревноваться в "околофутболе" и уже на первых минутах матча начались стычки.

Фанаты обеих команд прорывались в сектора друг к другу и в конеце концов словесные перепалки переросли в массовое побоище.

На стадион были вызваны силы полиции, около 700 человек, которые были вынуждены применить слезоточивый газ.

Сам матч был отменен по соображениям безопасности на 21-й минуте при счете 0:0.

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