Массовая драка на трибунах привела к отмене футбольного матча

В чемпионате Румынии по футболу на фанаты противоборствующих клубов устроили массовую драку на матче четвертого дивизиона между бухарестскими командами входящими в систему "Рапида" и "Стяуа".
Фанаты армейцев ("Стяуа") и железнодорожников ("Рапид") известны своим буйным нравом, нередки случаи их стычек как между собой, так и с представителями еще одного столичного клуба, "Динамо". На матч четвертого дивизиона любительских команд "Стяуа" и "Рапида" на трибунах собралось более пяти тысяч поклонников обеих команд, которые по свистку главного арбитра, начали выяснять отношения между собой.
Если футболисты занимались своими прямыми обязанностями, играли в футбол, то фанаты решили посоревноваться в "околофутболе" и уже на первых минутах матча начались стычки.
Фанаты обеих команд прорывались в сектора друг к другу и в конеце концов словесные перепалки переросли в массовое побоище.
На стадион были вызваны силы полиции, около 700 человек, которые были вынуждены применить слезоточивый газ.
Сам матч был отменен по соображениям безопасности на 21-й минуте при счете 0:0.
Wow. Major confrontation between the two sets of fans in the stadium! Source for the video: Digisport pic.twitter.com/4rwKXhWjsA— Emanuel Roşu (@Emishor) April 14, 2018