Кая Каллас у руля Партии реформ: что об этом думают разные политические силы?

Премьер-министр Юри Ратас опубликовал поздравление на своей странице в Facebook. "Поздравляю нового председателя Партии реформ Каю Каллас и членов правления. Желаю новому председателю сил и успеха в объединении партии и формировании политических взглядов", - написал Ратас.

Премьер-министр надеется, что в дальнейшем правление Партии реформ помимо незамысловатой критики будет выдвигать больше предложений по решению ключевых проблем. "Каждая партия должна внести свой вклад в развитие эстонского общества, поддержку экономического роста, реализацию справедливой пенсионной реформы и обеспечения доступности здравоохранения", - добавил премьер-министр.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд тоже присоединился к поздравлениям и отметил, что речь Каллас показала, насколько сильно новый председатель отличается от предыдущих.

"Поддерживаю Каю, которая в своей речи очень ясно дала понять, что рассматривает все партии Эстонии как действующие в интересах страны объединения с особыми мнениями по поводу решений проблем и разными убеждениями, - написал Кальюлайд на своей странице в Facebook. - Напоминаю, что Кая Каллас заслуживает в новой должности сто свободных от критики дней".

Депутат Европарламента Яна Тоом присоединилась к поздравлениям и отметила, что ее очень радует тот факт, что председателем Партии реформ стала женщина.

"Не буду анализировать речь Каллас, хотя очень хочется возразить. Еще успею, - написала Тоом. - А так - очень мило, конечно, что председатель и почетный председатель Партии реформ являются членами одной семьи".

Колумнист Ахто Лобьякас, однако, нашел слабое место нового председателя. "Самым серьезным вызовом для Каи Каллас в предстоящем году будет выход из тени своего отца, - пишет Лобьякас. - К тому же, экономическая программа хозрасчетной Эстонии, с которой она выступила, - это своего рода поклон в сторону Сиима Калласа и самое слабое место нынешнего председателя".

Член финансовой комиссии Рийгикогу, центристка Керсти Сарапуу поставила под сомнение предложения нового председателя Партии реформ. Саарапуу считает, что назначение Каллас на пост руководителя Партии реформ заставляет задуматься над тем, что сделают реформисты с не облагаемым налогом минимумом в 500 евро, который успешно запустило нынешнее правительство с начала года. По словам Сарапуу, желание Каллас - это продолжение прежнего политического стиля реформистов.

"Однообразная налоговая система и снижение подоходного налога на 1% оставит больше денег тем, кто и так зарабатывает достаточно много. Но при этом сократит доходы государства, которые напрямую можно использовать для регионального развития, системы здравоохраниения и многого другого», - сказала Сарапуу.

Она также считает, что идея Каллас отдать медицинское страхование на откуп частным фирмам - это не что иное, как желание поощрять богатых и наказывать бедных. «Это то, к чему реформисты всегда стремились и осуществляли находясь у власти», - добавила Сарапуу.