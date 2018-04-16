Раскрыто крупное топливное мошенничество

По словам руководителя отдела расследований MTA Терье Ланг, по ходу уголовного дела выяснилось, что во второй половине 2017 года группа людей организовала покупку похожего на дизельное топливо горючего вещества из польских акцизных складов. Топливо доставляли как прямо в Эстонию, так и через литовские и латвийские акционерные общества. «Согласно подозрению, похожее на дизельное топливо жидкое горючее вещество ввозили в Эстонию через эстонские, финские и даже британские акционерные общества как неакцизный товар, однако потом его перепродавали уже как дизельное топливо эстонским предприятиям, имеющим разрешение на продажу топлива. Чтобы сократить налоговые обязательства от сделок купли-продажи, Налоговому департаменту представляли ложные данные, таким образом, не было уплачено налогов на сумму порядка 800 000 евро», - сказала Ланг.

В качестве подозреваемых были задержаны шесть человек, кроме них, подозрения предъявлены еще двум лицам. Пыхьяская окружная прокуратура обратилась с ходатайством в Харьюский уездный суд об аресте трех подозреваемых. «Если они останутся на свободе, они могут продолжить совершать преступления, поэтому их необходимо лишить свободы», - подчеркнула прокурор Сильвия Круусмаа.

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры, и подозреваемых взяли под стражу. Вменяемое им преступление – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – преступление первой степени, которое карается тюремным заключением на срок от одного до семи лет.

Также для обеспечения общественно-правовых требований суд арестовал имущество нескольких подозреваемых, суммарная ценность которого составляет порядка 280 000 евро. «Самое эффективное средство борьбы с экономической преступностью – арест дохода, полученного преступным путем, и его последующая конфискация. Год от года прокуратура в сотрудничестве со следственными учреждениями увеличивает количество конфискованного дохода, и по-прежнему мы исходим из принципа, что никто не должен обогащаться преступным путем», - заметила Круусмаа.