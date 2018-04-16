Ида-Вируской центральной больнице выделят 15 млн евро

Соответствующее соглашение было достигнуто на завершившихся в пятницу переговорах по стратегии государственного бюджета.

«Я по-настоящему рад тому, что долгожданный последний этап реконструкции Ида-Вируской центральной больницы наконец-то будет завершен в сотрудничестве государства и больницы, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. - Я всегда говорил, что Ида-Вирумаа нуждается в особом внимании и в дополнительной поддержке в развитии со стороны государства. Решение о поддержке строительства больницы – реальный шаг, который служит подтверждением тому».

В период 2019-2021 в Ида-Вируской центральной больнице будет продолжена реновация имеющегося здания и второй этап строительства корпуса активного лечения, чтобы обеспечить доступ к качественному лечению в регионе. В прошлом году государство выделило 0,8 млн евро на работы по проектированию второго этапа. Строительные работы первого этапа были завершены в 2013 году.

В зоне ответственности Ида-Вируской центральной больницы проживают почти 200 000 человек, это одна из крупнейших больниц в Эстонии. «Обновленная центральная больница сможет оказывать жителям лучшие услуги здравоохранения, а также поддержит развитие региона в более широком плане», – сказал Осиновский.

Еще в 2003 году строительство центральной больницы на северо-востоке Эстонии было выбрано в качестве приоритета рабочего плана по развитию больничной сети. Показатели здоровья по региону хуже из-за более сложной социально-экономической ситуации и негативного влияния промышленности на жизненную среду.

«В рамках переговоров по бюджетной стратегии было решено направить 15 млн евро дополнительных европейских средств на инвестиции в больницы, чтобы было можно завершить второй этап строительных работ Ида-Вируской центральной больницы», – добавил министр.