Топ-хоккей возвращается в Таллинн

Всего КХЛ проведет вне родных стен три игры. В списке городов, которые примут матчи хельсинкского "Йокерита", Вена, Цюрих и Таллинн. Соперниками "Шутников" в выездных матчах могуст стать рижское "Динамо", братиславский "Слован", магнитогорский "Металлург", уже бывавший в Таллинне, и ЦСКА.