понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Топ-хоккей возвращается в Таллинн

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ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Континентальная хоккейная лига опубликовала список европейских городов, в которых пройдут выездные матчи сезона 2018-19.

Всего КХЛ проведет вне родных стен три игры. В списке городов, которые примут матчи хельсинкского "Йокерита", Вена, Цюрих и Таллинн. Соперниками "Шутников" в выездных матчах могуст стать рижское "Динамо", братиславский "Слован", магнитогорский "Металлург", уже бывавший в Таллинне, и ЦСКА.

Игра в ледовом холле "Тондираба" состоится, ориентировочно, в сентябре, передает "Спорт-Экспресс".

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