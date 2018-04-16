Топ-хоккей возвращается в Таллинн
16 апреля 2018 г., 11:17
Континентальная хоккейная лига опубликовала список европейских городов, в которых пройдут выездные матчи сезона 2018-19.
Всего КХЛ проведет вне родных стен три игры. В списке городов, которые примут матчи хельсинкского "Йокерита", Вена, Цюрих и Таллинн. Соперниками "Шутников" в выездных матчах могуст стать рижское "Динамо", братиславский "Слован", магнитогорский "Металлург", уже бывавший в Таллинне, и ЦСКА.
Игра в ледовом холле "Тондираба" состоится, ориентировочно, в сентябре, передает "Спорт-Экспресс".