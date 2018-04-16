В Екатеринбурге выпал из окна и погиб журналист, писавший о российских наемниках в Сирии

Российский журналист, сотрудник РИА "Новый день" Максим Бородин, который первым написал о гибели уральских солдат так называемой "ЧВК Вагнера" в Сирии, в воскресенье, 15 апреля, скончался в Екатеринбурге. Ранее, 13 апреля, Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже, после чего в состоянии комы был доставлен в больницу.

Максим Бородин был одним из авторов ряда материалов, в которых сообщалось о смерти наемников из частной военной компании Вагнера, последовавшей после авиаудара коалиции международных сил в начале февраля. Некоторые СМИ сообщали, что российская группа пыталась занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции, возглавляемой США.

"Для самоубийства Максима Бородина не было поводов"

Как сообщает "МБХ Медиа", главный редактор "Нового дня" Полина Румянцева не исключила, что трагический инцидент с Бородиным мог быть чем-либо иным, нежели "случайностью или самоубийством". Она уточнила, что для самоубийства Бородина не было поводов.