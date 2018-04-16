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Дочернее предприятие MyFitness запускает сеть дешевых спортзалов GYM!

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Логотип MyFitness.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Дочернее предприятие крупнейшего оператора спортивных клубов MyFitness запускает в Эстонии новую сеть дешевых круглосуточных спортзалов GYM!. В первый год в нее будет инвестировано свыше двух миллионов евро.

По словам председателя правления MyFitness и Gym Eesti Эркки Торна, на эстонском рынке определенно есть место для новой сети спортзалов. «Мы начали разрабатывать идею дешевых спортзалов почти два года назад, и теперь открываем свои первые клубы. Надеемся в течение 12 месяцев открыть два спортзала в Эстонии и один в Риге», - сказал Торн, добавив, что предприятие намерено инвестировать в первый год в новую сеть спортзалов более двух миллионов евро.

Завтра GYM! откроет свой первый клуб в Тарту в спорткомплексе Веэрику по адресу Няйтузе, 33. Строительство началось и в Таллинне, где клуб планируют открыть на Акадеэмия-теэ 21/2 уже этим летом.

«Наша цель – предложить качественные спортзалы по низкой цене, и я верю, что концепция спортзалов GYM! сильно отличается от того, что есть на рынке. Мы искренне верим, что месячная плата в 15 евро без каких-либо плат за присоединение к клубу привлечет даже тех, кто раньше никогда не ходил в спортклуб», - говорит Торн.

Gym Eesti OÜ, действующее под торговым знаком GYM!, является дочерним предприятием My Fitness AS.

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