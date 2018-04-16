понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На паромах Tallink начнут продавать всемирно известный кофе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Raul Mee

Начиная с апреля на паромах Tallink на линии Таллинн-Хельсинки можно будет попробовать напитки Starbucks.

На паромах Megastar, Star и Silja Europe будет продаваться кофе и чай популярной фирмы Starbucks.

Для получения права на сотрудничество работники ресторанов Tallink прошли основательную подготовку, в ходе которой были представлены строго регламентированные стандарты приготовления кофе Starbucks и его правильная сервировка. 

"Бесспорно кофе Starbucks хорошо знаком любящим путешествия жителям Эстонии, ведь эта фирма находится в более, чем 70 странах", - говорится в сообщении Tallink.

На паромах Tallink будут продавать более 20 напитков Starbucks. В меню будут представлены следующие напитки всех трех размеров: эспрессо, гранде, американо, латте, капучино, холодные кофейные напитки и чаи Tazo.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ