На паромах Tallink начнут продавать всемирно известный кофе

На паромах Megastar, Star и Silja Europe будет продаваться кофе и чай популярной фирмы Starbucks.

Для получения права на сотрудничество работники ресторанов Tallink прошли основательную подготовку, в ходе которой были представлены строго регламентированные стандарты приготовления кофе Starbucks и его правильная сервировка.

"Бесспорно кофе Starbucks хорошо знаком любящим путешествия жителям Эстонии, ведь эта фирма находится в более, чем 70 странах", - говорится в сообщении Tallink.