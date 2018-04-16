На паромах Tallink начнут продавать всемирно известный кофе

Начиная с апреля на паромах Tallink на линии Таллинн-Хельсинки можно будет попробовать напитки Starbucks.
На паромах Megastar, Star и Silja Europe будет продаваться кофе и чай популярной фирмы Starbucks.
Для получения права на сотрудничество работники ресторанов Tallink прошли основательную подготовку, в ходе которой были представлены строго регламентированные стандарты приготовления кофе Starbucks и его правильная сервировка.
"Бесспорно кофе Starbucks хорошо знаком любящим путешествия жителям Эстонии, ведь эта фирма находится в более, чем 70 странах", - говорится в сообщении Tallink.
На паромах Tallink будут продавать более 20 напитков Starbucks. В меню будут представлены следующие напитки всех трех размеров: эспрессо, гранде, американо, латте, капучино, холодные кофейные напитки и чаи Tazo.