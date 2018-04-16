Реакция Ааба на интервью Каллас: подвергать пенсионеров риску бедности — это цинизм

По словам Каллас, пожилые люди являются активными избирателями, обещать которым повышение пенсий — ошибочный шаг. В свою очередь, Ааб заявил, что вопрос на самом деле в приоритетах самого государства и в том, продолжит ли государство в ситуации, когда пенсии ниже уровня бедности, и дальше бездействовать.

«За последние пять лет на фоне быстрого роста экономики пенсии по результатам индексации выросли на 7,67 процента. Это заметный подъем, но он, к сожалению, слишком мал для того, чтобы вывести пожилых из-за черты бедности», - отметил Ааб.

По его замечанию, ту же осторожность Партия реформ проявила и при повышении необлагаемого налогом минимума, который до планки нынешних 500 евро должен был подняться к 2049 году. «Повышая необлагаемый налогом минимум на несколько евро мы не добились бы сколько-нибудь позитивного изменения в доходах людей с низкими и средними зарплатами. Всеобщий рост цен заметно опередил этот процесс», - подчеркнул Ааб.

Он напомнил, что внеочередное повышение пенсий в 2005-2007 годах провели совместно Центристская партия и Партия реформ — и очень жаль, добавил Ааб, что сегодня реформисты не видят в этом необходимости.