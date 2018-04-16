Реакция Ааба на интервью Каллас: подвергать пенсионеров риску бедности — это цинизм

Повышение пенсий должно быть вопросом приоритетов, а не циничным предвыборным обещанием, заявил в понедельник бывший министр социальных дел, центрист Яак Ааб, комментируя интервью только что избранной председателем Партии реформ Кайи Каллас газете Postimees.
По словам Каллас, пожилые люди являются активными избирателями, обещать которым повышение пенсий — ошибочный шаг. В свою очередь, Ааб заявил, что вопрос на самом деле в приоритетах самого государства и в том, продолжит ли государство в ситуации, когда пенсии ниже уровня бедности, и дальше бездействовать.
«За последние пять лет на фоне быстрого роста экономики пенсии по результатам индексации выросли на 7,67 процента. Это заметный подъем, но он, к сожалению, слишком мал для того, чтобы вывести пожилых из-за черты бедности», - отметил Ааб.
По его замечанию, ту же осторожность Партия реформ проявила и при повышении необлагаемого налогом минимума, который до планки нынешних 500 евро должен был подняться к 2049 году. «Повышая необлагаемый налогом минимум на несколько евро мы не добились бы сколько-нибудь позитивного изменения в доходах людей с низкими и средними зарплатами. Всеобщий рост цен заметно опередил этот процесс», - подчеркнул Ааб.
Он напомнил, что внеочередное повышение пенсий в 2005-2007 годах провели совместно Центристская партия и Партия реформ — и очень жаль, добавил Ааб, что сегодня реформисты не видят в этом необходимости.
«Но позитивно, что нынешняя коалиция предприняла ряд шагов как для улучшения положения как нынешних, так и будущих пенсионеров — провела пенсионную реформу, ввела учет трудового стажа детей, установила компенсации на лечение зубов и пособия на лекарства и так далее», - сказал Ааб.