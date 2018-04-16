понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 83 евро!

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Лондон.

ФОТО: ROB STOTHARD/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 83 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чиангмай начиная с 465 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна в страны Центральной Америки начиная с 504 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 430 евро

Туда-обратно из Риги в Иран начиная со 186 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Новую Зеландию начиная с 646 евро

Туда-обратно из Таллинна в Швейцарию начиная со 127 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Техас начиная с 360 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Непал начиная с 391 евро

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