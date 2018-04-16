понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Галерея: муниципальный магазин LIPO кардинально изменился

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Сегодня в столичном районе Ласнамяэ снова распахнул свои двери муниципальный магазин LIPO, который перебрался в более скромные помещения, пишет Postimees.

Складские помещения магазина, похоже, тоже стали поменьше. Данным шагом столичные власти решили снизить расходы на убыточный магазин.

Часть помещений LIPO отдали в пользование "Продуктовому банку" (Toidupank).

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