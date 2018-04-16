Галерея: муниципальный магазин LIPO кардинально изменился

Rus.Postimees.eeТаллиннГалерея: муниципальный магазин LIPO кардинально изменилсяГалерея: муниципальный магазин LIPO кардинально изменилсяRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 апреля 2018 г., 12:47Сегодня в столичном районе Ласнамяэ снова распахнул свои двери муниципальный магазин LIPO, который перебрался в более скромные помещения, пишет Postimees.Складские помещения магазина, похоже, тоже стали поменьше. Данным шагом столичные власти решили снизить расходы на убыточный магазин.Часть помещений LIPO отдали в пользование "Продуктовому банку" (Toidupank).lipotoidupankласнамяэ