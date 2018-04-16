Эстонцам больше мяса, чем русским? Упаковка новых фрикаделек Rannarootsi удивила покупателя
16 апреля 2018 г., 13:03
«Купил новые фрикадельки Rannarootsi и обнаружил, что в составе для эстонских и русскоязычных потребителей указано разное количество мяса», - написал читатель Tarbija24.
Отвечает менеджер по маркетингу Rannarootsi Lihatööstus AS Ингрид Принстхал:
Спасибо, что обратили на это внимание! В ходе разработки дизайна упаковки действительно была допущена оплошность. На самом деле эта ошибка уже исправлена и упаковки с правильным составом скоро появятся на прилавках магазинов.
Приносим извинения за доставленные неудобства - безусловно, мы не хотели вводить потребителей в заблуждение.