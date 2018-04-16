понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Эстонцам больше мяса, чем русским? Упаковка новых фрикаделек Rannarootsi удивила покупателя

Эстонцам больше мяса, чем русским? Упаковка новых фрикаделек Rannarootsi удивила покупателя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мини-фрикадельки Rannarootsi.

ФОТО: Lugeja pilt

«Купил новые фрикадельки Rannarootsi и обнаружил, что в составе для эстонских и русскоязычных потребителей указано разное количество мяса», - написал читатель Tarbija24.

Мини-фрикадельки Rannarootsi.

ФОТО: Lugeja pilt

Отвечает менеджер по маркетингу Rannarootsi Lihatööstus AS Ингрид Принстхал:

Спасибо, что обратили на это внимание! В ходе разработки дизайна упаковки действительно была допущена оплошность. На самом деле эта ошибка уже исправлена и упаковки с правильным составом скоро появятся на прилавках магазинов.

Приносим извинения за доставленные неудобства - безусловно, мы не хотели вводить потребителей в заблуждение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ