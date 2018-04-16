понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Эстония в огне: за выходные произошло более 150 ландшафтных пожаров

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Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В минувшие выходные спасателям пришлось выезжать по вызовам на десятки случаев возгорания сухой прошлогодней травы и кустарника, при этом временами все ресурсы спасателей были заняты только тушением таких возгораний.

С пятницы по вечер воскресенья в Южной Эстонии спасателям пришлось бороться с огнем в 50 случаях. Огонь уничтожил в общей сложности 65 гектаров растительности, а на борьбу с огнем спасателям пришлось потратить более 32 часов.

В ряде случаев спасатели работали на пределе своих возможностей и возникали ситуации, когда все их ресурсы были направлены только на тушение ландшафтных возгораний.

Почти половина пожаров — около 24 — в Южной Эстонии произошла по вине людей, разводивших костры в ветреную и сухую погоду, либо оставивших костры без присмотра.

Остальные случаи ландшафтных пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем — они начались от брошенных окурков или горящих спичек, либо в результате умышленных поджогов.

В Западной Эстонии спасателям в минувшие выходные пришлось выезжать на лесные и ландшафтные пожары в общей сложности 30 раз, потратить на их ликвидацию более 29 часов. От огня пострадали более 35 гектаров растительности.

В Ида-Вируском уезде в минувшие выходные по вине поджигателей сухой травы произошло 37 пожаров, ущерб был нанесен 17 гектарам растительности. В Ляэне-Вирумаа спасателям пришлось выезжать на ландшафтные пожары 12 раз.

В Харьюском уезде минувшие выходные для спасателей прошли в борьбе с 37 пожарами на природе.

Спасатели в очередной раз призвали население к осторожности в обращении с огнем на природе, напомнив, что поджигать сухую траву и кустарник запрещено. Нарушителям этого правила и виновникам ландшафтных пожаров грозит штраф в размере до 1200 евро, кроме того, они должны компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде.

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