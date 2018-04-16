Эстония в огне: за выходные произошло более 150 ландшафтных пожаров

С пятницы по вечер воскресенья в Южной Эстонии спасателям пришлось бороться с огнем в 50 случаях. Огонь уничтожил в общей сложности 65 гектаров растительности, а на борьбу с огнем спасателям пришлось потратить более 32 часов.

В ряде случаев спасатели работали на пределе своих возможностей и возникали ситуации, когда все их ресурсы были направлены только на тушение ландшафтных возгораний.

Почти половина пожаров — около 24 — в Южной Эстонии произошла по вине людей, разводивших костры в ветреную и сухую погоду, либо оставивших костры без присмотра.

Остальные случаи ландшафтных пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем — они начались от брошенных окурков или горящих спичек, либо в результате умышленных поджогов.

В Западной Эстонии спасателям в минувшие выходные пришлось выезжать на лесные и ландшафтные пожары в общей сложности 30 раз, потратить на их ликвидацию более 29 часов. От огня пострадали более 35 гектаров растительности.

В Ида-Вируском уезде в минувшие выходные по вине поджигателей сухой травы произошло 37 пожаров, ущерб был нанесен 17 гектарам растительности. В Ляэне-Вирумаа спасателям пришлось выезжать на ландшафтные пожары 12 раз.

В Харьюском уезде минувшие выходные для спасателей прошли в борьбе с 37 пожарами на природе.