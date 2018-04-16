Скинуть с саней: российские спортсмены бунтуют против главного тренера

Сам Федоров свое интервью порталу life.ru просил считать официальным заявлением президенту Федерации санного спорта России, Наталье Гарт.

"90 процентов сборной не хочет с ним работать, нет взаимопонимания. По ходу сезона Альберт постоянно повторял: "Вы все дебилы, ничего не понимаете". Когда мы ехали на Олимпиаду, уже знал, что результата у меня не будет. Сани Демченко не настраивал мне ни на Олимпиаде, ни разу по ходу сезона не дорабатывал, хотя санный спорт - технический, у нас все завязано на этом. Я просил - ноль эмоций. Еще одна история с чемпионата Европы, вообще дикая. За 10 дней до Олимпиады братья Демченко почему-то готовили сани спортсмену из другой сборной, словаку Йозефу Нинису! То же самое имело место и на Олимпиаде в Пхенчхане. Я просил их много раз сделать корректировки моих саней, и ничего, а ему делали все. Вот и как мне после этого не думать, что для Демченко - это просто бизнес, деньги? Сани министерские, какого ты вообще ими распоряжаешься?

Так еще и радуется за словака Демченко так, что нашим и не снилось. При наших ошибках он орет от радости, а на ошибках Ниниса матерится. Тот в итоге на чемпионате Европы в спринте пришел вторым. На министерских санях, на которых в прошлом году катался наш Саша Горбацевич. Это просто неуважение - уже не к нам, а к государству. Братья Демченко как тренеры — одна большая ошибка в санном спорте. Постоянно конфликты. В то время, когда Альберт выступал, все работали на него. Я, Виктор Кнейб, остальные были для массовки, это несправедливо. Сейчас, если начнем все вместе работать на Семена Павличенко, он олимпийским чемпионом станет, у него в 1000 раз класс выше, чем у Демченко. Вот Семен сказал, что боится за свою жизнь, я тоже боюсь за свою. Про порошок, поверьте, все знают. Не знаю, в курсе ли про это глава федерации Наталья Гарт, но если Демченко делает такое без нее, то он вдвойне паршивый. Но тот случай — не единичный.

Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира, не России. В Кенигзее. Женская спринтерская гонка. Я поднимаюсь, а эти братья выбрали место, где камеры их не видят, — и после первого виража женского старта рассыпают порошок, лично видел. Думаю, и они меня видели. Белое вещество — что же это было… не лед раздробленный, а какая-то соль или химикаты.

Перед тем же чемпионатом России, на котором произошел инцидент с порошком, был тоже скандал. Перед турниром Демченко всех собирает и говорит: «Сдайте боевые сани. На боевых едет только Вика Демченко, у нее нет тренировочных». И ржет. Все делается, чтобы обыграть Иванову, нашу лучшую саночницу. Уж поверьте, это чистое вранье — у дочери Демченко есть сани на любой вкус. Мы сейчас подписали бумагу, что против продолжения работы в команде братьев Демченко. Всего 17 человек. Татьяна Иванова, Семен Павличенко… Откройте список нашей сборной на Олимпиаде, почти все там.

Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина. Это было на сборе в олимпийский сезон Сочи. Васин что-то ему сказал, а Альберт ударил по лицу и повалил на землю. Много людей это видело. То есть все понимают, что это страшный человек", – рассказал Федоров.