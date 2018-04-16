В сирийской Думе начались бои между проправительственными силами и боевиками

Согласно поступающим сообщениям, бои вспыхнули в квартале Аль-Рахмани, и, по словам очевидцев, есть погибшие и раненые.

Как утверждают местные жители, в одном из зданий этого квартала до освобождения города Дума размещался крупный арсенал противостоящих правительству Сирии формирований.