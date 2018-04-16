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В сирийской Думе начались бои между проправительственными силами и боевиками

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Боевики «Исламского государства».

ФОТО: Uncredited/AP/Scanpix

Очевидцы сообщают о боях, развернувшихся в понедельник между отрядами правительственной Национальной гвардии Сирии и противостоящими им боевиками в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (пригороде Дамаска), передает "Интерфакс".

Согласно поступающим сообщениям, бои вспыхнули в квартале Аль-Рахмани, и, по словам очевидцев, есть погибшие и раненые.

Как утверждают местные жители, в одном из зданий этого квартала до освобождения города Дума размещался крупный арсенал противостоящих правительству Сирии формирований.

12 апреля Минобороны РФ сообщало, что Россия ввела в сирийский город Дума подразделения военной полиции. В ее задачу в зонах деэсакалации в Сирии входит обеспечение безопасности и общественного порядка.

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