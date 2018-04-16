Apple готовит iPhone X в золотом цвете

Кроме того, аналитики спрогнозировали ценовую политику Apple на новинки 2018 года, пишет 4pda.ru.

Прототип на фото получил стальную раму насыщенно-золотого цвета и бежевое стекло задней панели. Интересно, что в аннотации к изображению значится LCD-дисплей, хотя iPhone X оснащен OLED-матрицей.

В документации указан номер модели A1903, хотя сейчас в продаже представлены только версии A1865, A1901 и A1902. Судя по маркировке на тыльной стороне, аппарат на фото предназначен для европейского рынка.

Подлинность изображений не вызывает сомнения — еще в сентябре инсайдеры рассказывали о третьем цветовом варианте юбилейного iPhone. Между тем неизвестно, выпустит ли Apple золотой iPhone X позже или же оставит устройство на стадии прототипа.

Еще один доклад касается следующего поколения iPhone. Аналитики UBS Стивен Милунович и Бенджамин Вилсон утверждают, что купертиновская компания поднимет цену на iPhone X (2018) до $1 100. По их прогнозу, осенью Apple предложит три варианта iPhone с разными ценниками:

6,5-дюймовую OLED-модель за $1 100;

5,8-дюймовую OLED-модель по цене нынешнего iPhone X;

6,1-дюймовую LCD-модель за $700-800.

Помимо этого, цена на iPhone SE может упасть с $349 до $300, чтобы привлечь больше пользователей Android-смартфонов.

Как рассказали в UBS, сейчас Apple руководствуется тремя принципами: каскадным ценообразованием в зависимости от «фишек» смартфона (размер экрана, камера), подъемом цен для премиального сегмента и снижением стоимости прошлогодних моделей.