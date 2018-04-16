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Apple готовит iPhone X в золотом цвете

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Iphone X.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Агентство FCC опубликовало фотографии золотого iPhone X. Ранее аналитики утверждали, что Apple готовила флагманский смартфон в трех цветах, но на рынок вышли только два варианта: черный и серебристо-белый. Теперь пользователи могут взглянуть, как выглядит еще одна версия «десятки».

Кроме того, аналитики спрогнозировали ценовую политику Apple на новинки 2018 года, пишет 4pda.ru.

iPhone X iPhone X

Прототип на фото получил стальную раму насыщенно-золотого цвета и бежевое стекло задней панели. Интересно, что в аннотации к изображению значится LCD-дисплей, хотя iPhone X оснащен OLED-матрицей.

iPhone X

В документации указан номер модели A1903, хотя сейчас в продаже представлены только версии A1865, A1901 и A1902. Судя по маркировке на тыльной стороне, аппарат на фото предназначен для европейского рынка.

iPhone X

iPhone X

Подлинность изображений не вызывает сомнения — еще в сентябре инсайдеры рассказывали о третьем цветовом варианте юбилейного iPhone. Между тем неизвестно, выпустит ли Apple золотой iPhone X позже или же оставит устройство на стадии прототипа.

Еще один доклад касается следующего поколения iPhone. Аналитики UBS Стивен Милунович и Бенджамин Вилсон утверждают, что купертиновская компания поднимет цену на iPhone X (2018) до $1 100. По их прогнозу, осенью Apple предложит три варианта iPhone с разными ценниками:

  • 6,5-дюймовую OLED-модель за $1 100;
  • 5,8-дюймовую OLED-модель по цене нынешнего iPhone X;
  • 6,1-дюймовую LCD-модель за $700-800.

Помимо этого, цена на iPhone SE может упасть с $349 до $300, чтобы привлечь больше пользователей Android-смартфонов.

Как рассказали в UBS, сейчас Apple руководствуется тремя принципами: каскадным ценообразованием в зависимости от «фишек» смартфона (размер экрана, камера), подъемом цен для премиального сегмента и снижением стоимости прошлогодних моделей.

Отметим, что аналитику и утечки следует воспринимать с осторожностью — окончательная информация раскроется только через полгода, когда Apple представит новые iPhone.

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