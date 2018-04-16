Квартирные товарищества теперь значатся и в домах-призраках

В тех домах, где собственники квартир сами не создали квартирное товарищество, с 2018 года держатель регистра квартирных товариществ открыл регистрационную карту нового квартирного товарищества, в которой указано название КТ.

«Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 23 korteriühistu» - это одно из КТ, которое появилось в Кохтла-Ярве в этом году, согласно новому Закону о квартирных товариществах. Этот адрес хорошо известен в городе. Напомним его историю.

Осень 2015 года. Дому не дают отопление, долг за него 5,5 тысячи евро. Из 32 квартир - в долгах 10. Жильцы обогреваются газом и электричеством. 11.01.2016 - вода в стояках замерзла, разорвало трубы и радиаторы. В доме осталось 7 семей. 12.01.2016 - депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Мартин Репинский обещают поднять вопрос о ситуации в Кохтла-Ярве на государственном уровне. 20.01.2016 - жильцы написали письмо SOS депутатам горсобрания, мэру Кохтла-Ярве. В доме осталось семь человек.

29.03.2016 - отключили воду, газ, электричество. В доме никого не осталось. Идет разграбление имущества. 4.05.2016 - дом полностью вымер и разорен. Несколько собственников квартир, не имеющие долгов, передают жилье в «доме с привидениями» государству. И вот уже третий год Вахтра, 23 - «дом с привидениями».

Такие же дома есть в Сомпаской части города, например, по улице Хумала, 11 и Арусерва, 4. И здесь государством тоже зарегистрированы квартирные товарищества.

Создание законного квартирного товарищества не означает, что кто-то автоматически назначит членов правления КТ. Сделать это нужно самим собственникам квартир. По новому закону, вместо правления руководить квартирным товариществом и представлять его может юридическое лицо, то есть управляющий.

Выбрать членов правления или управляющего и внести соответствующую запись в регистрационную карту КТ нужно до 30 июня. В противном случае управляющего может назначить государство.

«В „домах-призраках“ есть квартиры, переданные городом или собственниками государству, а также квартиры, просто-напросто давно брошенные собственниками, и вряд ли они теперь придут на собрание и выберут членов правления или управляющего, - говорит член правления ассоциации руководителей КТ Елена Мутонен. - Кто конкретно будет назначать такому КТ управляющего и как этот управляющий будет вести хозяйственную деятельность в таких домах - время покажет».

Государство, с закрытыми глазами организовав квартирные товарищества, похоже, не предполагало, что может стать собственником недвижимостей в проблемных домах. Таких квартир насчитывается уже порядка 160.

Если говорить о доме по улице Вахтра, 23, то на сегодняшний день раквереский судебный исполнитель продает с аукциона недвижимость в этом доме со стартовой ценой 850 евро. Это выглядит парадоксально с учетом того, что дом нежилой, разграблен, в нем повреждены все коммуникации.

В Сомпа есть несколько многоквартирных домов, которые могут превратиться в «дома-призраки». Сейчас в них проживают лишь немногие собственники, остальные по сути бросили свое жилье, не платят за него. Во многих пустующих квартирах есть центральное отопление, за которое, естественно, собственники не платят.

«Долги растут, взыскать их трудно, а зачастую невозможно, все это - наши убытки, и выход один - отключать отопление в таких домах, - говорит руководитель предприятия OSK Grupp, которое занимается отоплением малых частей Кохтла-Ярве, Леонид Хокконен. - И в следующем отопительном сезоне придется применять такие жесткие меры».

«Отключение отопления - это гибель для дома, тому примеры уже несколько домов в Сомпа, - отмечает руководитель фирмы 2WTeam, которая обслуживала сомпаские дома, Лидия Якупсон. - А ведь там, где могут отключить отопление, хоть и единицы людей, но все же живут, и это в основном пожилые люди, которые платят за отопление. Что будет с ними?»

Как сказала «Актуальной камере» мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, город планирует переселить людей в другие дома, а расходы, связанные с переселением, подготовкой, ремонтом нового для переселенцев жилья, покрыть за счет обещанных государством средств.