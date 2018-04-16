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СМИ сообщили о появлении в Средиземном море российского военного корабля, груженного техникой

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Большом десантный корабль (БДК) "Орск" (на переднем плане).

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Корабль, принадлежащий ВМФ России, прошел через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией, и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщают турецкие СМИ, в том числе агентство Dogan и местная газета Star.

По их данным, речь идет о большом десантном корабле (БДК) "Орск", входящем в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, пишет Newsru.com.

Утверждается, что корабль идет в сирийский порт Тартус. Там расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что судно перевозит военную технику, в том числе бронетранспортеры БТР-80, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал" и бронеавтомобиль "Тигр".

Фотографии корабля появились в Сети.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

На прошлой неделе российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус. Об этом сообщала со ссылкой на спутниковые снимки компанией Image Satellite Internacional. Отмечалось, что вывод российских кораблей из Тартуса был произведен в ожидании удара, нанесенного позднее США, Францией и Великобританией по Сирии.

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