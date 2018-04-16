понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • "На эстонской версии сайта одна цена, на русской – другая": акция Dormeo привела читателя в недоумение

"На эстонской версии сайта одна цена, на русской – другая": акция Dormeo привела читателя в недоумение

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Разница в цене на одну и ту же подушку Dormeo озадачила читателя.

ФОТО: коллаж

"Dormeo рассылает предложения на свой товар, но с разными ценами на эстонской версии сайта и на русской. Почему?" - интересуется читатель Rus.Postimees Дмитрий.

ФОТО: Фото читателя

ФОТО: Фото читателя

Отвечает специалист службы поддержки "Студио Модерна" Елена Чеснокова:

Скидка в размере 67 процентов предназначается только для ограниченного списка пользователей - для тех, кто получил по электронной почте письмо с нашим предложением. Скидка доступна только при переходе по ссылке, которая указана в электронном письме.

Без перехода по ссылке эта дополнительная скидка не видна ни на русской, ни на эстонской версии сайта. Все остальные покупатели могут приобрести подушку по 50-процентной скидке.

На письмо клиента мы ответили и ему самому.

Если вы хотите задать вопрос в рубрику «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

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