"На эстонской версии сайта одна цена, на русской – другая": акция Dormeo привела читателя в недоумение

ФОТО: Фото читателя

ФОТО: Фото читателя

Отвечает специалист службы поддержки "Студио Модерна" Елена Чеснокова:

Скидка в размере 67 процентов предназначается только для ограниченного списка пользователей - для тех, кто получил по электронной почте письмо с нашим предложением. Скидка доступна только при переходе по ссылке, которая указана в электронном письме.

Без перехода по ссылке эта дополнительная скидка не видна ни на русской, ни на эстонской версии сайта. Все остальные покупатели могут приобрести подушку по 50-процентной скидке.

На письмо клиента мы ответили и ему самому.