"На эстонской версии сайта одна цена, на русской – другая": акция Dormeo привела читателя в недоумение

"Dormeo рассылает предложения на свой товар, но с разными ценами на эстонской версии сайта и на русской. Почему?" - интересуется читатель Rus.Postimees Дмитрий.
Отвечает специалист службы поддержки "Студио Модерна" Елена Чеснокова:
Скидка в размере 67 процентов предназначается только для ограниченного списка пользователей - для тех, кто получил по электронной почте письмо с нашим предложением. Скидка доступна только при переходе по ссылке, которая указана в электронном письме.
Без перехода по ссылке эта дополнительная скидка не видна ни на русской, ни на эстонской версии сайта. Все остальные покупатели могут приобрести подушку по 50-процентной скидке.
На письмо клиента мы ответили и ему самому.
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