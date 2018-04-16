Россиянка получила условный срок за фото в соцсети

По версии следствия, на созданной под псевдонимом странице в социальной сети Оксана Походун публиковала фотографии, "возбуждающие ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии". Изображения касались, в частности, конфликта в Украине, президента Владимира Путина и религиозных деятелей. Сторона обвинения требовала приговорить медсестру к 1,5 годам колонии-поселения.

В свою очередь защита настаивала на оправдательном приговоре. Сама Походун утверждала, что хранила фотографии в закрытом альбоме, доступ к которому имела только она сама. Представители ФСБ, однако, оспаривали это утверждение.

Адвокат медсестры Владимир Васин уверен, что уголовное преследование Оксаны Походун связано с ее участием в акциях запрещенного в России движения "Артподготовка". По словам самой Походун, она не являлась активистм движения, а лишь ходила на несколько акций.