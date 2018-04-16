Россиянка получила условный срок за фото в соцсети

Суд в Красноярске приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за публикацию изображений в социальной сети "ВКонтакте". Походун признали виновной в разжигании ненависти или вражды, передает Deutsche Welle.
По версии следствия, на созданной под псевдонимом странице в социальной сети Оксана Походун публиковала фотографии, "возбуждающие ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии". Изображения касались, в частности, конфликта в Украине, президента Владимира Путина и религиозных деятелей. Сторона обвинения требовала приговорить медсестру к 1,5 годам колонии-поселения.
В свою очередь защита настаивала на оправдательном приговоре. Сама Походун утверждала, что хранила фотографии в закрытом альбоме, доступ к которому имела только она сама. Представители ФСБ, однако, оспаривали это утверждение.
Адвокат медсестры Владимир Васин уверен, что уголовное преследование Оксаны Походун связано с ее участием в акциях запрещенного в России движения "Артподготовка". По словам самой Походун, она не являлась активистм движения, а лишь ходила на несколько акций.
Российские суды неоднократно выносили обвинительные приговоры в связи с публикацией фотографий или "лайками" в социальных сетях. Так, в 2016 году инженера Андрея Бубеева приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за два репоста на его личной странице "ВКонтакте". В частности, в одной из публикаций утверждалось, что Крым - это Украина. Суд счел Бубеева виновным в осуществлении публичных призывов к экстремизму и сепаратизму.