Нарвское спортсооружение оказалось образцом бесхозяйственности и безответственности

В далеком 2004 году Эстонский футбольный союз сделал футбольному клубу «Нарва-Транс» подарок — бывший в использовании холл финского производства. Согласно акту передачи, стоимость сооружения и искусственного травяного покрытия составила 1355567 крон (86636 евро).

Сложную металлоконструкцию, обтянутую синтетическим покрытием, прибили стальными клиньями к асфальту на площадке у нарвского стадиона «Калев» (ныне — «Калев-Фама»). Площадь ангара — порядка 1500 квадратных метров.

Как считает президент «Нарва-Транса» Николай Бурдаков, этот подарок был сделан всему городу в лице местного футбольного клуба. Однако теперь выясняется, что настоящим и ответственным владельцем сооружения не являются ни самоуправление, ни клуб.

«Со стороны мэрии — пост вице-мэра в то время занимал Владимир Калачев — было определено место установки спортивного сооружения. Так как стадион и установленный на его территории крытый холл не рассматривались со стороны руководства как собственность клуба, то и документы, подтверждающие право на установку данного спортивного сооружения, от города востребованы не были», — это фрагмент ответа Бурдакова на недавний запрос Нарвского департамента архитектуры и городского планирования, озаботившегося вопросом: на каком основании стоит и используется этот ангар?

Интерес департамента понятен: сразу за ангаром планируется новая нарвская госгимназия.

В 2009 году «Нарва-Транс» пытался передать футбольный холл городу, однако получил отрицательный ответ: сооружение установлено без решения о выделении земли, нет разрешения на эксплуатацию, нет записи в регистре строений, и, значит, принять его на баланс город не может.

Уже 14 лет стоящий на краю стадиона футбольный холл сегодня представляет собой печальное зрелище: ржавые металлоконструкции, изорванный и исписанный хулиганами тент, мрачный забор и кучи мусора у входа. Но, несмотря на все это, здесь проходят и тренировки юных футболистов «Нарва-Транса», и уроки физкультуры для учащихся Кесклиннаской гимназии, расположенной по ту сторону забора.

Наталья Ханзинг, детский тренер из «Нарва-Транса», перед началом тренировки с маленькими футболистами рассказывает корреспонденту «Северного побережья», что условия здесь, конечно, не лучшие, но площадка с искусственной травой хорошая — играть можно. Раньше еще работали обогревающие лампы под потолком.

Нареканий по части безопасности у тренера Натальи нет.

Президент «Нарва-Транса» Николай Бурдаков в ответ на интерес «Северного побережья» стал убеждать, что этот ангар — просто «брезентовая палатка». Однако когда был повторен вопрос о контроле за безопасностью, и особенно с учетом того, что там занимаются дети, Бурдаков почти вышел из себя:

"Там любым острым предметом вырезается выход — и всё! Для чего вам это надо? Вы хотите сделать из этой истории событие, как будто дети там умирают?! Это брезентовая палатка, вы зайдите и посмотрите! Любым острым предметом там протыкается. Какая там безопасность, вы что?!"

Бурдаков уверяет, что материалы, из которых сделаны и поле, и тент, не горят, а только плавятся, и это кто-то уже проверял при помощи окурков.

Утверждения президента клуба о беспредметности обвинений решительно отвергаются. «Даже палатка должна отвечать требованиям пожаробезопасности», — комментирует руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Евгения Парв.

По ее словам и по Закону о пожарной безопасности, временное строение, где люди проводят какое-то время, должно отвечать определенному классу безопасности.

"В палатках, временных строениях, площадь которых превышает 60 квадратных метров, должно быть установлено эвакуационное освещение — таблички с подсвеченными «бегущими человечками». Должен быть план, в котором указаны пути эвакуации, и выхода должно быть два. Должно быть место сбора спасательной техники, средства для тушения пожара. Палатки и иные временные строения должны быть оснащены средствами тушения, согласно правилам, если это место сбора людей, как в данном случае. На каждые 200 квадратных метров должен быть по меньшей мере один 6-килограммовый огнетушитель. Обязательно должно быть обеспечение подъезда спасательной техники! Вокруг строения должно быть подъездное кольцо не менее чем 3,5 метра", — перечислила Парв.