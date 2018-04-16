СМИ: Марис Йессе отказалась сменить Осиновского на посту министра

Сама беспартийная Йессе, которую СМИ называли одним из потенциальных новых министров здоровья и труда, подтверждать или опровергать данную информацию отказалась, пишет rus.err.ee со ссылкой на портал ERR.ee.

"Поиски кандидатов в министры - это политический процесс, пусть политики его и комментируют", - лаконично сказала Марис Йессе.

Объявивший еще 7 апреля о своем намерении покинуть пост министра здоровья и труда Евгений Осиновский пока не сообщил, кому достанется его портфель в правительстве.