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СМИ: Марис Йессе отказалась сменить Осиновского на посту министра

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Марис Йессе.

ФОТО: Peeter Langovits

Как сообщают СМИ, вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе якобы отказалась от предложения председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского сменить его в правительстве.

Сама беспартийная Йессе, которую СМИ называли одним из потенциальных новых министров здоровья и труда, подтверждать или опровергать данную информацию отказалась, пишет rus.err.ee со ссылкой на портал ERR.ee.

"Поиски кандидатов в министры - это политический процесс, пусть политики его и комментируют", - лаконично сказала Марис Йессе.

Объявивший еще 7 апреля о своем намерении покинуть пост министра здоровья и труда Евгений Осиновский пока не сообщил, кому достанется его портфель в правительстве.

Возможными преемниками Осиновского на посту министра СМИ также называют Хельмен Кютт, Хельо Пикхоф и Раннара Васильева.

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