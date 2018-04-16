Картина дня: задержание подозреваемого в убийстве девочки, топливное мошенничество и новая сеть спортклубов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве

В воскресенье вечером в связи с убийством 15-летней девушки в Кохтла-Ярве полиция задержала 18-летнего молодого человека. Читайте далее...

Раскрыто крупное топливное мошенничество

Сотрудники отдела расследований Налогово-таможенного департамента (MTA) в начале апреля задержали шесть человек по подозрению в связанном с топливом налоговом мошенничестве, в результате которого не было уплачено налога с оборота на сумму порядка 800 000 евро. Читайте далее...

Работники Раквереского мясокомбината прекратили забастовку

Длившаяся более двух месяцев забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината завершена в понедельник, 16 апреля, бастовавшие выйдут на работу. Читайте далее...

В США узнали о предложении Трампа ударить по российским объектам в Сирии

В Белом доме обсуждали три варианта удара по Сирии, и один из них состоял из атаки на российские объекты в стране. При этом президент США Дональд Трамп предлагал своим советникам рассмотреть эту возможность. Читайте далее...

Опрос: почти 90 процентов россиян не хотят участвовать в протестах

Подавляющее большинство россиян (86 процентов) не желает участвовать в любых протестных акциях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр". Читайте далее...

Дочернее предприятие MyFitness запускает сеть дешевых спортзалов GYM!

Дочернее предприятие крупнейшего оператора спортивных клубов MyFitness запускает в Эстонии новую сеть дешевых круглосуточных спортзалов GYM!. В первый год в нее будет инвестировано свыше двух миллионов евро. Читайте далее...

Бомба замедленного действия: в Германии остановлен опасный грузовик с регистрационными номерами Эстонии

В пятницу вечером в Нижней Саксонии полиция остановила грузовик с регистрационными номерами Эстонии, у которого были обнаружены опасные технические неполадки. Их было настолько много, что в пресс-релизе полиция назвала этот грузовик бомбой замедленного действия. Читайте далее...

С мая эстонских автомобилистов ждут важные изменения

С 1 мая этого года в Эстонии вступят в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в размере не менее 3,1 процента. Читайте далее...

СМИ сообщили о появлении в Средиземном море российского военного корабля

Корабль, принадлежащий ВМФ России, прошел через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией, и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщают турецкие СМИ. Читайте далее...

СМИ: Марис Йессе отказалась сменить Осиновского на посту министра

Как сообщают СМИ, вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе якобы отказалась от предложения председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского сменить его в правительстве. Читайте далее...

Ветераны Великой Отечественной войны из России и Прибалтики получат по десять тысяч рублей