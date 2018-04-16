Ида-Вируская больница сняла запрет на посещение пациентов
16 апреля 2018 г., 14:39
С понедельника, 16 апреля, в Ида-Вируской центральной больнице снят запрет на посещение пациентов в стационаре, введенный в первой половине марта в связи с распространением гриппа, передает Rus.err.ee.
Как сообщили в пресс-службе больницы, запрет снят в связи с уменьшением числа случаев заболевания гриппом и вирусами верхних дыхательных путей.
В связи с обширным распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, начиная с 13 марта служба инфекционного контроля Ида-Вируской центральной больницы просила не навещать пациентов, находящихся на лечении в стационаре.
Во избежании распространения вирусных заболеваний, посещение пациентов было временно запрещено во всех отделениях больницы.