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Ида-Вируская больница сняла запрет на посещение пациентов

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ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

С понедельника, 16 апреля, в Ида-Вируской центральной больнице снят запрет на посещение пациентов в стационаре, введенный в первой половине марта в связи с распространением гриппа, передает Rus.err.ee.

Как сообщили в пресс-службе больницы, запрет снят в связи с уменьшением числа случаев заболевания гриппом и вирусами верхних дыхательных путей.

В связи с обширным распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, начиная с 13 марта служба инфекционного контроля Ида-Вируской центральной больницы просила не навещать пациентов, находящихся на лечении в стационаре.

Во избежании распространения вирусных заболеваний, посещение пациентов было временно запрещено во всех отделениях больницы.

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