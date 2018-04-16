Зимние радости снова в Отепя
16 апреля 2018 г., 15:30
В зимнем сезоне 2018-2019 эстонский лыжный центр в Отепя примет по крайней мере одно соревнование Кубка мира - этап в двоеборье.
Первоначальный срок проведения этапа КМ по лыжному двоеборью - 5 и 6 января 2019 года. Однако это не все приятные сюрпризы от Международной федерации лыж: вполне возможно, что 19 и 20 января в Эстонии пройдет и этап Кубка мира по гладким лыжам, куда приедут как мастера спринта - Стина Нильссон, Майкен Фалла, так и дистанционные гонщики - Дарио Колонья, Денис Спицов. В программе эстонского этапа КМ запрланирован классический спринт и скиатлон.