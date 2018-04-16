понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Зимние радости снова в Отепя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS

В зимнем сезоне 2018-2019 эстонский лыжный центр в Отепя примет по крайней мере одно соревнование Кубка мира - этап в двоеборье.

Первоначальный срок проведения этапа КМ по лыжному двоеборью - 5 и 6 января 2019 года. Однако это не все приятные сюрпризы от Международной федерации лыж: вполне возможно, что 19 и 20 января в Эстонии пройдет и этап Кубка мира по гладким лыжам, куда приедут как мастера спринта - Стина Нильссон, Майкен Фалла, так и дистанционные гонщики - Дарио Колонья, Денис Спицов. В программе эстонского этапа КМ запрланирован классический спринт и скиатлон.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ