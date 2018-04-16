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Ветераны Великой Отечественной войны из России и Прибалтики получат по десять тысяч рублей

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Парад ветеранов в Москве. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат свыше 100 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в России и Прибалтике к 9 мая.

Соответствующий проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, по предварительным данным, получателями выплаты станут 102 814 человек - это ветераны из числа граждан РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплата будет осуществляться из федерального бюджета, для ее выплаты потребуется порядка 1,034 млрд рублей - с учетом перевода за рубеж и доставки. В России выплаты будут проходить по линии Пенсионного фонда, а в Прибалтике - через отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии, причем "в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции".

Проект указа проходит обсуждение до 27 апреля, вступить в силу акт должен в мае. Документ разработан в соответствии с поручением президента РФ от 5 апреля 2018 г. № Пр-570 об осуществлении единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

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