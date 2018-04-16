Ветераны Великой Отечественной войны из России и Прибалтики получат по десять тысяч рублей

Соответствующий проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, по предварительным данным, получателями выплаты станут 102 814 человек - это ветераны из числа граждан РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплата будет осуществляться из федерального бюджета, для ее выплаты потребуется порядка 1,034 млрд рублей - с учетом перевода за рубеж и доставки. В России выплаты будут проходить по линии Пенсионного фонда, а в Прибалтике - через отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии, причем "в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции".