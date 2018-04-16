понедельник, 16 апреля 2018 г.
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В Министерстве финансов представили прогноз экономического роста Эстонии

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Министерство финансов повысило прогноз экономического роста Эстонии на этот год в сравнении с осенним прогнозом на 0,7 процентных пункта до 4 процентов; в следующем году министерство прогнозирует рост экономики на уровне 3,2 процента.

Если осенью прошлого года Министерство финансов прогнозировало на 2018 год рост экономики на уровне 3,3 процента, то весенний прогноз ведомства предлагает более высокий показатель — 4 процента.

Министерство также откорректировало в сторону повышения и свои ожидания в части инфляции — вместо 2,7 процента, предложенных осенью прошлого года, в этом году министерство прогнозирует 2,9- процентный рост потребительских цен.

В соответствии со свежим прогнозом средняя зарплата вырастет с прошлогодних 1221 евро до 1307 евро и в 2019 году — до 1381 евро. Реальный рост зарплаты составит 3 процента в этом году и 4 процента в следующем.

Основные показатели весеннего прогноза Министерства финансов на этот и на ближайшие годы:

ФОТО: BNS

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