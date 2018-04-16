понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • На одном из перекрестков Таллинна камеры будут фиксировать игнорирующих сигналы светофора

На одном из перекрестков Таллинна камеры будут фиксировать игнорирующих сигналы светофора

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Светофор.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В этом году Департамент шоссейных дорог не будет устанавливать новые кабины для камер замера скорости на дорогах Эстонии, однако в установленной в Таллинне на перекрестке Кристийне системы измерения заработает одна дополнительная функция.

"В течение 2018 года в установленных на перекрестке Кристийне в Таллинне камер измерения скорости заработает дополнительная функция, которая будет фиксировать игнорирование сигналов светофора", – сказал руководитель региональной службы организации дорожного движения Эркки Вахеоя радионовостям ERR.

Департамент ввел в обращение камеры на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе год назад. Предшествующий этому тестовый период показал, что на перекрестке Кристийне скорость превышают 50-60 автомобилей в сутки.

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