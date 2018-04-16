На одном из перекрестков Таллинна камеры будут фиксировать игнорирующих сигналы светофора

В этом году Департамент шоссейных дорог не будет устанавливать новые кабины для камер замера скорости на дорогах Эстонии, однако в установленной в Таллинне на перекрестке Кристийне системы измерения заработает одна дополнительная функция.
"В течение 2018 года в установленных на перекрестке Кристийне в Таллинне камер измерения скорости заработает дополнительная функция, которая будет фиксировать игнорирование сигналов светофора", – сказал руководитель региональной службы организации дорожного движения Эркки Вахеоя радионовостям ERR.
Департамент ввел в обращение камеры на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе год назад. Предшествующий этому тестовый период показал, что на перекрестке Кристийне скорость превышают 50-60 автомобилей в сутки.