"Страдаем фигней": российские школьницы пожарили крабовые палочки на Вечном огне

Ранее в городском паблике "Подслушано в Таре 16+" в соцсети "ВКонтакте" был опубликован кадр с записи прямого эфира в Instagram, на котором видно, как на Вечном огне жарятся крабовые палочки, нанизанные на прут. Надпись, сопровождающая снимок, гласила: "Страдаем фигней".

Портал "Омск здесь" пишет, что большая часть комментаторов в соцсети осуждает поступок девочек, отмечая, что нужно уважать предков, защитивших Россию. Некоторые призывают охранять памятники. Так, жительница Тары написала, что неоднократно видела, как от Вечного огня прикуривают и распивают возле него алкоголь.

Как рассказал РИА "Новости" замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин, при проверке выяснилось, что в инциденте замешаны две девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии (школа N1), другая - в школе N2.

"Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", - сообщил чиновник.

"Поговорили с ней - она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться", - рассказал "НГС.Омск" замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин.

Скриншот "ВКонтакте". ФОТО: screenshot

По словам Жилина, вторая девочка учится в основном на четверки, активистка, занимается спортом. Никаких сигналов в отношении нее властям ранее не поступало.

После того как интернет-пользователи начали обсуждать пост о "пикнике", администратору паблика "Подслушано в Таре 16+" написала некая девочка, на странице которой указано, что ей 15 лет. Она попросила удалить пост, но получила отказ. Тогда школьница предложила 100 рублей за фамилию того, кто разместил скриншот. Как сообщает "НГС.Омск", администратор заблокировал девочку.

Как стало известно, председатель комитета по образованию обсудил случай с девочками, с их родителями и с администрацией школ. На следующей неделе пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Понятно, что что-то где-то недоработано в семье, в обществе, в школе, но, с другой стороны, сейчас не хотелось бы травить этих девочек", - подытожил Владимир Жилин. Он добавил, что фамилии обеих есть на стене памяти монумента, а это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

По словам замглавы района, девочки пока не могут объяснить свое поведение. "Никто не рыдал и особо не оправдывался, говоря, что "ну, как-то вот так произошло". Но глубинной работы еще не было. Пока все в стадии выяснения, почему такое могло произойти", - добавил он.