Кая Каллас: обещать пенсионерам по 60 евро во внеочередном порядке не кажется правильным

Каллас обошла всех однопартийцев

На общем собрании Кая Каллас была избрана председателем партии 1067 голосами «за».

«Я благодарю однопартийцев за это доверие, но не устаю подчеркивать важность вклада всей команды перед выборами. Руководитель крепок настолько, насколько крепка его команда», - сказала новый руководитель партии.

В электронных выборах председателя Партии реформ приняли участие 908 членов, а бумажными бюллетенями воспользовался 291 член партии – всего 1199 членов партии. В урнах для голосований было 1157 бюллетеней, испорченными признаны 28, сообщил ERR.

В правление Партии реформ, в которое кроме председателя входят еще 16 членов, были выбраны Юрген Лиги (945 голосов), Ханно Певкур (869) Урмас Паэт (854), Айвар Сыэрд (733), Анне Суллинг (691), Таави Рыйвас (685), Урве Тийдус (635), Урмас Клаас (609), Кристен Михал (599), Арто Аас (588), Ээрик-Нийлес Кросс (547) и Урмас Круузе (503).

В качестве представителей регионов в правление попали Лайне Рандъярв (Пыхья), Андрес Сеэме (Лыуна) и Яанус Ратас (Ляэне).

Из правления выпали, например, Йоко Алендер, Кейт Пентус-Розиманнус и Калле Паллинг.

Заместителями председателя партии стали Юрген Лиги, Урмас Паэт и Урмас Клаас. Также генеральным секретарем партии правление партии утвердило Керта Валдару.

PM/BNS

Новый руководитель партии: основой экономики является предпринимательство

В предвыборной речи Кая Каллас сказала собравшимся на общем собрании Партии реформ, что основной целью партии должно стать построение умной и обслуживающей себя самостоятельно Эстонии.

«Перед нами стоит строгий выбор: вернуться в прошлое или попытаться двигаться в сторону обеспечивающего себя будущего. Для меня тут нет вопроса: мы должны продолжать строить сильную и умную самостоятельную Эстонию», - сказала она.

Каллас подчеркнула, что основой экономики самостоятельного государства является частное предпринимательство, и у Эстонии есть все для того, чтобы создать для предпринимателей лучшую из возможных среду: «Мы должны создать условия, при которых частная инициатива уважалась бы больше, что означает пересмотр тормозящих предпринимательство правил, а также создание возможностей, направленных на будущее».

Каллас добавила, что государство не должно заниматься предпринимательством там, где это могут делать предприниматели, а также, что выплата налогов должна быть простой и логичной.

PM

Певкур: наше дело остаться во всех смыслах достойными

Покинувший должность председателя Партии реформ Ханно Певкур произнес речь, в которой сказал, что Эстония ждет нового прихода Партии реформ к власти, а также того, чтобы закончились неясности и нерешительность в управлении Эстонией.

По словам Певкура, ожидается, чтобы Партия реформ была единой и сильной и предложила Эстонии решения на будущее: «Эстония ждет нового прихода Партии реформ. Наше дело остаться достойным как для людей, так и в качестве партии. То, какими являются наша внутренняя демократия и процесс принятия решений, может быть лакмусовой бумажкой и при управлении Эстонии».

Певкур выразил убежденность в том, что глядя на работу нынешнего правительства, от Партии реформ все больше ждут и возвращения к своим корням: «Простая и понятная налоговая система, помощь - прежде всего, тем, кто в ней нуждается, и крепкая оборона страны – это те ценности, которые мы должны защищать». Он добавил, что именно экономическая среда, налоги и образование – это темы, которые могли бы стать основными на предстоящих парламентских выборах.

PM