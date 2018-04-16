Стала известна причина масштабного сбоя в Swedbank

По словам пресс-секретаря банка Кристи Роост, к сбою привело обновление некоторых услуг в интернет-банке. Swedbank устанавливает такие обновления ежемесячно, добавляя и совершенствуя дигитальные услуги, пишет Postimees .

«Все обновления тестируются перед тем, как начать предлагать их клиентам. К сожалению, на этот раз в обновления вкралась ошибка, которая в пятницу привела к замедлению и нестабильности интернет- и мобильного банка. К вечеру неполадки устранили», - сказала Роост Postimees.