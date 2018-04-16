Стала известна причина масштабного сбоя в Swedbank

В пятницу услуги мобильного банка и интернет-банка Swedbank были недоступны большую часть рабочего дня. Сегодня в пресс-службе Swedbank назвали причину масштабного сбоя.
По словам пресс-секретаря банка Кристи Роост, к сбою привело обновление некоторых услуг в интернет-банке. Swedbank устанавливает такие обновления ежемесячно, добавляя и совершенствуя дигитальные услуги, пишет Postimees.
«Все обновления тестируются перед тем, как начать предлагать их клиентам. К сожалению, на этот раз в обновления вкралась ошибка, которая в пятницу привела к замедлению и нестабильности интернет- и мобильного банка. К вечеру неполадки устранили», - сказала Роост Postimees.
Услуги были фактически недоступны в пятницу с 7.30 утра, работа интернет- и мобильного банка была восстановлена примерно к 15 часам.