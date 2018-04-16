понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Стала известна причина масштабного сбоя в Swedbank

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Swedbank.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу услуги мобильного банка и интернет-банка Swedbank были недоступны большую часть рабочего дня. Сегодня в пресс-службе Swedbank назвали причину масштабного сбоя.

По словам пресс-секретаря банка Кристи Роост, к сбою привело обновление некоторых услуг в интернет-банке. Swedbank устанавливает такие обновления ежемесячно, добавляя и совершенствуя дигитальные услуги, пишет Postimees.

«Все обновления тестируются перед тем, как начать предлагать их клиентам. К сожалению, на этот раз в обновления вкралась ошибка, которая в пятницу привела к замедлению и нестабильности интернет- и мобильного банка. К вечеру неполадки устранили», - сказала Роост Postimees.

Услуги были фактически недоступны в пятницу с 7.30 утра, работа интернет- и мобильного банка была восстановлена примерно к 15 часам.

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