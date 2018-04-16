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Прошлогодний убыток Партии реформ превысил миллион евро

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Кая Каллас.

ФОТО: Pilt videost

Расходы Партии реформ в 2017 году превысили доходы более чем на миллион евро, и с учетом накопленных резервов крупнейшая оппозиционная политическая сила Эстонии имела к началу текущего года имела чистую задолженность свыше 700 000 евро, передает Rus.Err со ссылкой на ERR Uudised.

Согласно отчету, расходы реформистов составили 3 053 969 евро, доходы - 2 034 837 евро. Размер чистых активов по итогам года составил минус 737 890 евро, поскольку за прошлые годы была накоплена прибыль в размере свыше 280 000 евро.

Избранная в субботу новым председателем Партии реформ Кая Каллас упомянула о финансовой проблеме в своей речи на партийном съезде. Она отметила, что таких крупных долгов у реформистов еще никогда не было, а партия нуждается в деньгах для финансирования предвыборной кампании в Рийгикогу и Европарламент в следующем году.

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