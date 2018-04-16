Прошлогодний убыток Партии реформ превысил миллион евро

Избранная в субботу новым председателем Партии реформ Кая Каллас упомянула о финансовой проблеме в своей речи на партийном съезде. Она отметила, что таких крупных долгов у реформистов еще никогда не было, а партия нуждается в деньгах для финансирования предвыборной кампании в Рийгикогу и Европарламент в следующем году.