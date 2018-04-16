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Олимпийский чемпион Чан завершил карьеру

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ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Канадский фигурист Патрик Чан объявил о завершении спортивной карьеры. 

«Для меня было огромной честью представлять Канаду на соревнованиях по фигурному катанию. Я исполнил все свои мечты и добился всех целей, настало время для новых вызовов и возможностей.

Надеюсь, мой пример вдохновит юных фигуристов, даст им понять, что при помощи упорной работы, самоотверженности и настойчивости можно добиться любой цели», – сказал Чан.

27-летний фигурист является олимпийским чемпионом 2018 года в команде, обладателем двух серебряных наград Игр-2014 (индивидуальное первенство и командный турнир), трехкратным чемпионом мира (2011-2013), трехкратным победителем чемпионатов четырех континентов (2009, 2012, 2016), десятикратным чемпионом Канады (2008-2014, 2016-2018). 

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