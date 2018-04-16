понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Терпение Языковой инспекции кончилось: Maxima выписали штраф Предписание сделали 66 работникам Haabersti Maxima XXX

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Магазин Maxima.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На прошлой неделе Языковая инспекция завершила длившуюся три месяца проверку в магазине Haabersti Maxima XXX. Более половины сотрудников гипермаркета получили предписание сдать экзамен по эстонскому языку. Также Языковая инспекция решила выписать штраф Maxima Eesti OÜ.

В магазине Haabersti Maxima XXX 123 работника, 66 из которых получили от Языковой инспекции предписание сдать экзамен по эстонскому языку. Одному работнику предписали усовершенствовать знание эстонского языка, семи сделали предупреждение о штрафе. Проверка выполнения предписаний пройдет в январе следующего года, сообщила Языковая инспекция.

Кроме того, завершилась длившаяся месяц проверка в магазине Maxima на Тартуском шоссе, 49. Из 32 сотрудников проверили 18. 17 из них сделали предписания.

Сотрудник Valdeku Maxima, которому ранее делали предписание, сдал экзамен, таким образом, предписание было выполнено.

С сентября 2017 по март 2018 года в Языковую инспекцию поступило 26 жалоб на незнание сотрудниками Maxima эстонского языка и на очень низкую культуру обслуживания. Языковая инспекция проверила знание языка у 213 работников, и 199 из них было сделано предписание. По результатам проверки Языковая инспекция решила выписать штраф Maxima Eesti OÜ.

Жалоба поступила и на работников Rimi. В ходе проверки в Tondi Rimi жалоба нашла подтверждение. Работнику предписали сдать экзамен по эстонскому языку.

Также нашла подтверждение жалоба на сотрудников магазинов OG Elektra (Grossi) в Паазику, Юмера и Кари. Трем работникам сделали предписание сдать экзамен по эстонскому языку, одного предупредили о штрафе. Два работника магазина Grossi выполнили сделанные им ранее предписания.

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