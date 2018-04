Реструктуризация в Sangar: 65 человек потеряют работу

Один из ведущих в мире продавцов рубашек Eton AB с 1 августа прекращает заказы по субтендеру своему многолетнему партнеру AS Sangar. Истечение договора приведет к необходимости реструктуризации на тартуском заводе Sangar и сокращению около 65 рабочих мест, сообщил AS Sangar.

AS Sangar — основанное в 1956 эстонское предприятие по производству одежды, на его заводе в Тарту и в эстонской сети продаж работает около 200 человек. Компания специализируется на производстве и продаже мужских и женских рубашек. 2017 году при обороте 6,4 млн евро прибыль AS Sangar составила 260 000 евро. В январе 2015 Sangar купил шведскую компанию и бренд Oscar of Sweden. 85 процентов AS Sangar принадлежит эстонскому частному капиталу.