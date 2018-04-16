Реструктуризация в Sangar: 65 человек потеряют работу

AS Sangar в связи с истечением заключенного с крупным партнером Eton AB договора сократит 65 рабочих мест.
Один из ведущих в мире продавцов рубашек Eton AB с 1 августа прекращает заказы по субтендеру своему многолетнему партнеру AS Sangar. Истечение договора приведет к необходимости реструктуризации на тартуском заводе Sangar и сокращению около 65 рабочих мест, сообщил AS Sangar.
В результате изменения число производственных рабочих мест сократится в Sangar примерно на 65. Компания составила предварительную новую структуру производства и список сокращаемых рабочих мест, которые в ближайшие недели обсудят с представителями работников и кассой по безработице. К началу мая определится точное распределение сокращаемых рабочих мест и будут вручены оповещения о сокращении.
Председатель правления AS Sangar вахур Крафт добавил, что Sangar был одним из постоянных субпоставщиков Eton с 1992 года и производил в год около 10 процентов рубашек Eton. Сейчас обслуживание субтендеров составляет в общей сложности 32 процента продаж Sangar, а заказы Eton 16 процентов.
Инициатива прекратить сотрудничество поступила от Eton, проводящего изменения в своей глобальной сети субпоставок. По словам Крафта, изменилась экономическая обстановка в Эстонии в целом — как и в других отраслях промышленности, в сфере производства одежды Эстония вынуждена оставить статус страны субпоставок.
Он добавил, что Sangar приложит усилия, чтобы помочь сокращенным работникам справиться на рынке труда. «Если в Тарту или Эстонии есть предприятия, ищущие людей с опытом производства одежды, Sangar просит выйти на связь и готов передать их контакты», - сказал Крафт.
Производство рубашек с брендом концерна Sangar продолжится в Тарту и после 1 августа. Производство рубашек с принадлежащим Sangar брендом Oscar of Sweden продолжится в Тарту и в порядке субпоставок в партнеров в Украине и Польше.
AS Sangar — основанное в 1956 эстонское предприятие по производству одежды, на его заводе в Тарту и в эстонской сети продаж работает около 200 человек. Компания специализируется на производстве и продаже мужских и женских рубашек. 2017 году при обороте 6,4 млн евро прибыль AS Sangar составила 260 000 евро. В январе 2015 Sangar купил шведскую компанию и бренд Oscar of Sweden. 85 процентов AS Sangar принадлежит эстонскому частному капиталу.