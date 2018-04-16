Реструктуризация в Sangar: 65 человек потеряют работу

Один из ведущих в мире продавцов рубашек Eton AB с 1 августа прекращает заказы по субтендеру своему многолетнему партнеру AS Sangar. Истечение договора приведет к необходимости реструктуризации на тартуском заводе Sangar и сокращению около 65 рабочих мест, сообщил AS Sangar.

В результате изменения число производственных рабочих мест сократится в Sangar примерно на 65. Компания составила предварительную новую структуру производства и список сокращаемых рабочих мест, которые в ближайшие недели обсудят с представителями работников и кассой по безработице. К началу мая определится точное распределение сокращаемых рабочих мест и будут вручены оповещения о сокращении.

Председатель правления AS Sangar вахур Крафт добавил, что Sangar был одним из постоянных субпоставщиков Eton с 1992 года и производил в год около 10 процентов рубашек Eton. Сейчас обслуживание субтендеров составляет в общей сложности 32 процента продаж Sangar, а заказы Eton 16 процентов.

Инициатива прекратить сотрудничество поступила от Eton, проводящего изменения в своей глобальной сети субпоставок. По словам Крафта, изменилась экономическая обстановка в Эстонии в целом — как и в других отраслях промышленности, в сфере производства одежды Эстония вынуждена оставить статус страны субпоставок.

Он добавил, что Sangar приложит усилия, чтобы помочь сокращенным работникам справиться на рынке труда. «Если в Тарту или Эстонии есть предприятия, ищущие людей с опытом производства одежды, Sangar просит выйти на связь и готов передать их контакты», - сказал Крафт.

Производство рубашек с брендом концерна Sangar продолжится в Тарту и после 1 августа. Производство рубашек с принадлежащим Sangar брендом Oscar of Sweden продолжится в Тарту и в порядке субпоставок в партнеров в Украине и Польше.