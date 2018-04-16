В Эстонию прибыли четыре вертолета сухопутных войск Соединенного Королевства

Четыре вертолета, которые на постоянной основе находятся на авиабазе Калдроуз в Сомерсете, присланы в Эстонию на четыре месяца для оказания поддержки дислоцированной в Тапа боевой группы НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства. В задачи вертолетов также входит оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих, они также примут участие в учениях Siil и учениях НАТО Sabre Strike. Вертолеты дислоцированы на авиабазе Эмари.