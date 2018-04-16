понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Погранохрана задержала на Чудском озере браконьера с острогой

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Чудское озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

На выходных погранохрана задержала на Чудском озере браконьера, который ловил рыбу острогой.

В субботу пограничники задержали на Чудском озере 30-летнего мужчину, ловившего рыбу острогой, которую он бросил в воду, когда заметил их, сообщил департамент полиции и погранохраны. Пограничники достали острогу из воды и забрали ее на хранение.

Браконьеру велели вернуться на берег, в его отношении возбудили дело о проступке за нарушение закона о рыбной ловле, для выяснения обстоятельств ему велели явиться в тартуское представительство инспекции окружающей среды.

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