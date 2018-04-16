Погранохрана задержала на Чудском озере браконьера с острогой
16 апреля 2018 г., 20:08
На выходных погранохрана задержала на Чудском озере браконьера, который ловил рыбу острогой.
В субботу пограничники задержали на Чудском озере 30-летнего мужчину, ловившего рыбу острогой, которую он бросил в воду, когда заметил их, сообщил департамент полиции и погранохраны. Пограничники достали острогу из воды и забрали ее на хранение.
Браконьеру велели вернуться на берег, в его отношении возбудили дело о проступке за нарушение закона о рыбной ловле, для выяснения обстоятельств ему велели явиться в тартуское представительство инспекции окружающей среды.