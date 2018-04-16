понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Ютландский кризис: Россия теряет ключевые фигуры

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ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании сборная России по хоккею не сможет рассчитывать на ряд ведущих игроков атаки: Илья Ковальчук и Владимир Тарасенко пропустят турнир.

Нападающий Илья Ковальчук не поможет сборной России на предстоящем ЧМ-2018.

Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряженным сезоном в КХЛ и участием в Олимпиаде. Также из-за травм на турнире не смогут сыграть защитник Виктор Антипин и форварды Сергей Плотников и Иван Барбашев. Нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования.

Владимир Тарасенко плучил травму руки в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" и его восстановление займет около полугода. Также под вопросом участие Евгения Дадонова из "Флориды".

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