Название одной из партий изменится

Сегодня на съезде партии Союз Отечества и Res Publica было принято решение, что отныне партия будет называться "Отечество" (Isamaa). Название еще должен одобрить совет партии, передает Postimees.
Лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер разослал однопартийцам письмо, в котором подробно объяснил преимущества нового названия и уделил особое внимание главным принципам партии.
В случае одобрения этого решения 5 мая советом уполномоченных, смену названия партии должен будет окончательно утвердить съезд, который пройдет 2 июня, передает Rus.Err со ссылкой на ERR Uudised.
Против решения о смене названия проголосовали два члена правления - Олле Кооп и Кати Кууск.
По словам председателя IRL Хелира-Валдора Сеэдера, название партии должно соответствовать содержанию проводимой ею политики. Он отметил, что новое название "Отечество" поддерживают большинство членов IRL.