понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Название одной из партий изменится

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Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня на съезде партии Союз Отечества и Res Publica было принято решение, что отныне партия будет называться "Отечество" (Isamaa). Название еще должен одобрить совет партии, передает Postimees.

Лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер разослал однопартийцам письмо, в котором подробно объяснил преимущества нового названия и уделил особое внимание главным принципам партии.

В случае одобрения этого решения 5 мая советом уполномоченных, смену названия партии должен будет окончательно утвердить съезд, который пройдет 2 июня, передает Rus.Err со ссылкой на ERR Uudised.

Против решения о смене названия проголосовали два члена правления - Олле Кооп и Кати Кууск.

По словам председателя IRL Хелира-Валдора Сеэдера, название партии должно соответствовать содержанию проводимой ею политики. Он отметил, что новое название "Отечество" поддерживают большинство членов IRL.

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