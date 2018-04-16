Название одной из партий изменится

Лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер разослал однопартийцам письмо, в котором подробно объяснил преимущества нового названия и уделил особое внимание главным принципам партии.

В случае одобрения этого решения 5 мая советом уполномоченных, смену названия партии должен будет окончательно утвердить съезд, который пройдет 2 июня, передает Rus.Err со ссылкой на ERR Uudised.

Против решения о смене названия проголосовали два члена правления - Олле Кооп и Кати Кууск.