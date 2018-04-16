МВД повысит зарплату спасателям и полицейским

По сообщению МВД, на переговорах по бюджетной стратегии государства к зарплатам в сфере внутренней безопасности добавили более 20 млн евро.

Глава МВД Андрес Анвельт, выступая в понедельник в Рийгикогу, назвал рост зарплат спасателей «историческим прорывом». Министр отметил, что стратегия госбюджета также предусматривает поэтапный переход в будущем для поддержания конкурентоспособности зарплаты. «Это обязательно нужно для того, чтобы люди оставались в организации и приходили в организацию. Я более чем уверен, что подобное увеличение мотивационного пакета увеличит желание и мотивацию молодых людей пойти в спасатели», - сказал Анвельт, отвечая на вопросы.

По словам Анвельта, цель МВД в продолжительной перспективе — вывести спасательный департамент из бюджетного дефицита. Если в 2016 году независимый аудит установил, что для устойчивой деятельности спасательного департамента в течение десяти лет потребуется дополнительно 148,7 млн евро, то в 2017 году дефицит сократился до 111 млн евро. Подсчеты за 2018 год только составляются.