вторник, 17 апреля 2018 г.
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Страны G7 осудили применение химоружия в Сирии и призвали Россию к ответу по делу Скрипаля

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ФОТО: Hassan Ammar/AP

Пресс-служба канадского премьера распространила заявление лидеров G7, осуждающее химические атаки в Сирии. Главы МИД "большой семерки" также выступили с осуждением отравления Сергея Скрипаля.

Руководители стран "большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором "самым решительным образом" осудили использование химического оружия в сирийской Восточной Гуте, пишет DW.com. Как говорится в документе, опубликованном в понедельник, 16 апреля, на сайте канадского премьер-министра Джастина Трюдо, лидеры стран G7 "полностью поддерживают" усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

"Использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении. Ракетный удар по сирийским объектам назван "ограниченным, пропорциональным" и нанесенным "только после исчерпания всех дипломатических возможностей". Главы государств также отметили, что "по-прежнему привержены" дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Главы МИД "большой семерки" осудили отравление Скрипалей

Министры иностранных дел "большой семерки", собравшиеся в канадской Оттаве, выступили с заявлением, осуждающим отравление в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Министры призвали Россию "срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", а также обеспечить "полное раскрытие своей ранее необъявленной Организации по запрету химического оружия программы "Новичок"".

Главы МИД заявили, что солидарны с оценкой Великобритании, согласно которой "очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за нападение, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения". "Любое использование химического оружия государством-участником при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и нарушением Конвенции по химическому оружию", - убеждены министры иностранных дел.

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