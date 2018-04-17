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Во вторник в Хаапсалу пройдет ярмарка труда

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Ярмарка труда.

ФОТО: Margus Ansu

Во вторник, 17 апреля, в Хаапсалу пройдет ярмарка труда Ляэнеского уезда, где будут представлены около 30 работодателей, сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы.

Мероприятие пройдет с 11 до 14 часов в Хаапсалуском центре культуры. Работу будут предлагать предприятия, задействованные в разных сферах. Посетители смогут найти как сезонную, так и постоянную работу.

Вход на ярмарку свободный.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти по данной ссылке.

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