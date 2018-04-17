Во вторник в Хаапсалу пройдет ярмарка труда
17 апреля 2018 г., 7:45
Во вторник, 17 апреля, в Хаапсалу пройдет ярмарка труда Ляэнеского уезда, где будут представлены около 30 работодателей, сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы.
Мероприятие пройдет с 11 до 14 часов в Хаапсалуском центре культуры. Работу будут предлагать предприятия, задействованные в разных сферах. Посетители смогут найти как сезонную, так и постоянную работу.
Вход на ярмарку свободный.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти по данной ссылке.