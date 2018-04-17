вторник, 17 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: упомянутый в ежегоднике КаПо Рейн Мюллерсон оправдал на состоявшемся в Крыму мероприятии аннексию полуострова

Видео: упомянутый в ежегоднике КаПо Рейн Мюллерсон оправдал на состоявшемся в Крыму мероприятии аннексию полуострова

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рейн Мюллерсон

ФОТО: Liis Treimann

Аннексия Крыма Россией позволила предотвратить кровопролития, которые сейчас можно наблюдать в Донбассе, сообщил ученый Таллиннского Университета Рейн Мюллерсон в эфире местного телевидения во время круглого стола. Мюллерсон был упомянут в свежем ежегоднике КаПо, пишет Postimees.

Рейн Мюлерсон также признал, что западные журналисты замалчивают происходящее на полуострове, но граждане этих стран, несмотря на нежелание власти, понимают главное: «Большинство уже понимают, что Крым Украине не вернуть. Это исключено по многим причинам. И не только по геополитическим».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ