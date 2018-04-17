Видео: упомянутый в ежегоднике КаПо Рейн Мюллерсон оправдал на состоявшемся в Крыму мероприятии аннексию полуострова
17 апреля 2018 г., 8:06
Аннексия Крыма Россией позволила предотвратить кровопролития, которые сейчас можно наблюдать в Донбассе, сообщил ученый Таллиннского Университета Рейн Мюллерсон в эфире местного телевидения во время круглого стола. Мюллерсон был упомянут в свежем ежегоднике КаПо, пишет Postimees.
Рейн Мюлерсон также признал, что западные журналисты замалчивают происходящее на полуострове, но граждане этих стран, несмотря на нежелание власти, понимают главное: «Большинство уже понимают, что Крым Украине не вернуть. Это исключено по многим причинам. И не только по геополитическим».