Bild: российская делегация оплачивала Бессебергу услуги проституток

По информации сотрудников ARD, Бессеберг в течение 15 лет имел тесную связь с Россией. В частности, Бессеберг пользовался услугами девушек по вызову, которые были оплачены российской делегацией. После одного из подобных инцидентов Бессеберг настоял на проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени, несмотря на допинговые скандалы в России.

Ранее сообщалось о том, что президент IBU способствовал сокрытию информации о положительных допинг-пробах и аномальных показателях биопаспортов российских спортсменов. Предполагается, что с 2011 года 65 случаев нарушения антидопинговых правил россиянами были сокрыты.

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал информацию о том, что глава IBU Андерс Бессеберг мог быть причастен к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.

«Это ужасно для спорта. Будет еще больше разрозненности в биатлоне, и будет больше негатива по отношению к России.

Уже в декабре 2016 года мы направили в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с просьбой перенести все соревнования из России. В этом году мы также заявляли, что состязания должны быть перенесены. Мы пытались привлечь другие страны, включая Германию и Францию, чтобы отменить поездку в Россию.

Мы не доверяем России. Считаем, что там было слишком много всего. И то, что происходит сейчас – для нас абсолютная новость.