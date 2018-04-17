Фото: настоящая жемчужина ждет нового владельца в летней столице

Но это не просто квартира с ремонтом! Эта квартира находится в доме, который, без сомнения, является одной из жемчужин эстонского деревянного зодчества. Построенный в XIX веке дом полностью отреставрирован в 2005-2006 годах.

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира площадью 48,1 м2 выглядит так же стильно, как дом снаружи. Роскошный эркер - настоящее украшение и без того приятной квартиры, находящейся недалеко от моря и центра города.

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры продуман и выдержан в историческом стиле и создает ностальгическую атмосферу.