вторник, 17 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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Фото: настоящая жемчужина ждет нового владельца в летней столице

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ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира с отличным стильным ремонтом может стать уютным домом для людей, желающих поселиться в обновленном памятнике архитектуры, предлагает портал Kodu

Но это не просто квартира с ремонтом! Эта квартира находится в доме, который, без сомнения, является одной из жемчужин эстонского деревянного зодчества. Построенный в XIX веке дом полностью отреставрирован в 2005-2006 годах. 

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира площадью 48,1 м2 выглядит так же стильно, как дом снаружи. Роскошный эркер - настоящее украшение и без того приятной квартиры, находящейся недалеко от моря и центра города. 

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры продуман и выдержан в историческом стиле и создает ностальгическую атмосферу. 

Подробности о продаже и очень красивые фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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